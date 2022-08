Charlene de Mónaco: 'Saco las fuerzas de mi esposo, hijos y familia'

Charlene de Mónaco está teniendo un agosto de lo más tranquilo y alejado de los focos. Sin embargo, la Princesa ha vuelto a la actualidad por unas declaraciones que ha realizado en una nueva entrevista. En ella habla de su batalla para recobrar la salud que la obligó a estar quince meses retirada de la vida pública monegasca a raíz de contraer una grave infección otorrinolaringológica que la retuvo, primero en Sudáfrica, su país natal, y, después, en una clínica de Europa. “Pasé por un momento difícil, pero tuve la suerte de ser apoyada y querida por mi esposo, mis hijos y mi familia, de quienes saco todas mis fuerzas”, ha dicho, además de recordar algunos de los actos que más la han marcado, como su reciente visita al Papa Francisco, desde que el pasado marzo retomó su agenda institucional.

En la sección YOU de la revista sudafricana News 24, recogida por Monaco Tribune, la madre de los príncipes Jacques y Gabriella asegura que: “Me siento mucho más fuerte físicamente. El camino ha sido largo, difícil y doloroso. No quiero ir muy rápido, pero hoy me siento más tranquila”.

La Princesa, que fue nadadora olímpica antes de su boda con el monarca, ha confesado que también ha retomado el deporte. La natación, por supuesto, pero también el gimnasio y de hecho muestra en la actualidad un aspecto de lo más saludable. Para Charlene, sin embargo, la clave de su recuperación ha sido todo el amor que ha recibido de los suyos, que le ha permitido que haya podido aparecer en eventos públicos y en aquellos de carácter benéfico. “Es muy importante para nosotros apoyar todas las causas y proyectos que nos son cercanos al corazón, ya sean nuestras respectivas fundaciones, la Cruz Roja monegasca o el bienestar de los niños y nuestros mayores”, ha añadido. De hecho, el pasado julio se la vio junto al príncipe Alberto en la Gala de la Cruz Roja, donde impactó con un vestido celeste con aplicaciones.

A día de hoy, la Princesa está enfocada en sus hijos y, al igual que muchas madres, hace encaje de bolillos para conjugar sus responsabilidades oficiales con la educación de sus mellizos. En este sentido ha dicho que: "Mi vida diaria gira en torno a mis hijos. Han estado muy ocupados con sus actividades, como la vela, sus cursos sobre el medio marino, así como su primera toma de contacto con el buceo y el salvamento marítimo". Ella y su esposo consideran que es vital que sus pequeños se familiaricen con el mundo que les rodea y que tomen conciencia de que "el entorno es frágil y es necesario respetarlo y preservarlo a través de pequeñas acciones".

'Soy profundamente cristiana'

Este verano, Charlene tuvo una audiencia que quizá para ella ha sido una de las más trascendentales: la visita en el Vaticano al Papa y sobre este hecho y cómo vive su fe ha manifestado: "Soy profundamente cristiana y fue un honor y un privilegio encontrarnos. Mi esposo y yo compartimos un momento solemne y emotivo. La fe me ha guiado en momentos difíciles de mi vida", ha comentado.

También se muestra muy entregada e implicada con sus proyectos solidarios como Feed2gether que lucha contra el hambre en Sudáfrica. "Nos negamos a que el hambre tenga la última palabra. La alimentación es de vital importancia para el desarrollo cerebral de los niños de uno a seis años. El objetivo es darles el derecho y la oportunidad de crecer sanos. Se puede y se debe hacer".

Sobre su futuro, la princesa Charlene ha dicho para concluir su entrevista que: "Mi año está lleno y estructurado. Estoy totalmente entregada a mis proyectos personales presentes y futuros, pero también a las necesidades de mis hijos y lo seguiré haciendo por el momento".