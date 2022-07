Charlene de Mónaco regresa a una de las citas más importantes del Principado, la gala de la Cruz Roja

La agenda oficial de Charlene de Mónaco se va intensificando según pasan las semanas y este lunes la ha llevado a una de las citas más esperadas y prestigiosas del Principado: la gala de la Cruz Roja, celebrada al aire libre en la plaza del Casino Monte-Carlo para agradecer a todos los benefactores el apoyo desinteresado que dan a los necesitados. Aunque se ausentó del Baile de la Rosa, la Princesa sí ha vuelto a participar en esta velada llena de sorpresas y momentos únicos en la que el pasado año no pudo estar. Ha llegado con un vestido largo azul y visiblemente contenta de la mano de su marido, Alberto de Mónaco, quien preside esta organización humanitaria mientras que ella es la vicepresidenta.

También se ha sumado al matrimonio otro miembro de los Grimaldi: Camille Gottlieb, hija menor de Estefanía de Mónaco, que celebraba este fin de semana su 24 cumpleaños y que ha posado con sus tíos. Además, por la alfombra roja han pasado celebridades como la cantante francesa Imany, la modelo Adriana Karembeu, el arquitecto de interiores Marieux Van den Broek, el ejecutivo Jim Ratcliffe y el político Éric Ciotti, entre otros. Tras las fotos iniciales, tanto ellos como el resto de asistentes (unas 650 personas) se han ido colocando en sus asientos para disfrutar de la cena, que se sirve en mesas largas ubicadas en Jardins des Boulingrins con manteles tropicales y adornadas con flores. Formar parte de la cita tiene un coste mínimo de 250 euros.

Uno de los grandes atractivos de la velada, más allá de ayudar a la Cruz Roja en sus diferentes iniciativas, es la actuación de Alicia Keys, que da un concierto por tercera vez en Mónaco. La artista americana, protagonista de una de las carreras más exitosas del panorama musical con varios premios Grammy y Billboard, ejerce en esta noche como embajadora de la gala. Asi, vuelve a demostrar su talento interpretando para el público nuevos temas así como sus canciones más emblemáticas, entre las que destacan títulos como No one, Girl on fire, Empire State of Mind o Superwoman. Otro de los momentos más esperados es la tradicional tómbola en la que se sortean prestigiosos premios.

Esta gala está muy arraigada al Principado, y especialmente a la Familia Principesca, desde que en 1948 Rainiero III la presidió por primera vez. Diez años después cedió el testigo a la recordada princesa Grace. Poco a poco fue convirtiéndose en una cita indispensable para la sociedad monegasca e incluso Dior apostó por este escenario para celebrar un desfile. En 1957, la Gala se instaló en la Salle des Etoiles, pero el escenario se cambió al exterior del Casino el año pasado para garantizar las medidas de seguridad. Este año, aún marcado por la pandemia, ha apostado por el mismo telón de fondo, bajo las estrellas.

Una noche muy recordada para Charlene

Aunque su presencia en esta cita es muy importante cada año, la 66ª edición celebrada en 2014 es la más recordada ya que era una de las primeras galas a las que asistía tras conocerse que iba a convertirse en madre por primera vez. Charlene de Mónaco llegó al Sporting Club de Monte-Carlo en su quinto mes de embarazo, aunque evitando que su silueta premamá acaparara el protagonismo. La Princesa se decantó por un vestido largo azul de la colección de Dior, fluido y con vuelo. En diciembre de ese mismo año llegaron al mundo sus mellizos Jacques y Gabriella en el Hospital Princess Grace de Mónaco. Los niños, con los que adora pasar tiempo y hacer planes, cambiaron su vida para siempre tal y como ella misma indicaba enParis Match , donde los definía como magníficos y adorables. Con toda seguridad, cuando sean mayores podrán participar en la gala de la Cruz Roja ya que tienen una agenda muy activa y están totalmente integrados en la vida pública de su país.