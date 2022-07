Charlene de Mónaco, la más innovadora al reinterpretar un traje sastre La Princesa vuelve a hacer gala de su espíritu más transgresor con un 'total look' de Louis Vuitton durante una aparición sorpresa en el Palacio del Príncipe

Ayer, Charlene sorprendió a todos los visitantes que se encontraban en el Palacio del Príncipe, también conocido como Palacio Grimaldi y residencia oficial del soberano monegasco y su familia desde hace siete siglos. Durante este acto que aconteció el lunes, la Princesa ejerció como ‘guía turística’ de todos los presentes y no dudó en fotografiarse con ellos. Sin embargo, detalles anecdóticos a un lado, debemos también darnos cuenta de que le acompaña su espíritu más innovador en cuanto a elecciones de moda se refiere. En términos de tendencia, la esposa de Alberto de Mónaco, con quien se casó en julio de 2011, volvió a destacarse por la innovación de su apuesta.

Tras su retiro terapéutico, Charlene de Mónaco nos ha demostrado no solo su imagen más transgresora, sino que ha jugado a la versatilidad también apostando por moda mucho más sobria. Por ejemplo, muy discreta fue su elección para acudir a la inauguración de la exposición Navegando el Mar de la Ciencia, Científico y Explorador. El príncipe Alberto I y la temprana exploración noruega de Svalbarg en el Museo Fram de Oslo. El total look en negro se apoderó de ella y nada tenía que ver con looks llenos de color que lució días previos como cuando participó en el Festival de Televisión de Montecarlo con un vestido verde de línea oversize y bajo asimétrico, de Lanvin.

Un look con sello francés

Durante su aparición sorpresa en el Palacio del Príncipe, Charlene ha hecho una particular revisión del clásico traje sastre a través de un total look de estreno que firma Louis Vuitton. En concreto, la esposa de Alberto de Mónaco ha evitado llevar chaqueta y en su defecto ha optado por una prenda de plena tendencia, un chaleco (3.900 euros). Con un solo botón, es una compra en mezcla de lino y lana que tiene un guiño a la sastrería clásica y que estiliza especialmente al acompañarse de un ancho cinturón con arandelas. Lo combina con unos pantalones blancos de estilo bombacho que pudimos ver en la pasarela de Primavera/Verano 2021 de la casa francesa. De este mismo sello, son sus salones negros de piel y alto tacón.