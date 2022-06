Charlene recupera su imagen más sobria tras sus looks llenos de color La Princesa acude a una exposición con una elección totalmente opuesta a los estilismos que ha llevado últimamente

Ha pasado más de un año desde la última vez que Charlene de Mónaco participaba en un viaje oficial junto al príncipe Alberto y sus hijos, Jacques y Gabriella. En concreto, su retorno a los desplazamientos internaciones ha tenido como destino Oslo, donde han participado en la inauguración de la exposición Navegando el Mar de la Ciencia, Científico y explorador. El príncipe Alberto I y la temprana exploración noruega de Svalbarg en el Museo Fram. Una cita que nos ha dejado cariñosas imágenes junto a su marido, pero en la que la Princesa recuperaba su imagen más sobria con una discreta elección de moda que se opone a sus últimos looks llenos de color.

Para acudir a esta cita cultural en Noruega, Charlene de Mónaco ha apostado por la sobriedad del color negro. Y no solo lo ha hecho eligiéndolo para una de sus prendas, sino que tiñe todas. ¡Hasta sus complementos! Consigue así un total look discreto, aunque muy elegante. En concreto, la Princesa ficha un nuevo traje de Akris, una de sus firmas favoritas, que está compuesto por una chaqueta de lana con bordados de cristales de Swarovski a modo de ribete en la solapa (2.650 euros) y pantalón a juego con los mismos detalles brillantes (1.190 euros). Lo combina con una blusa de crepé de seda al tono (1.190 euros), del mismo sello. Completa su look con salones clásicos y unos pequeños pendientes de diamantes.

Su original vestido verde

El pasado viernes 17 de junio, Charlene de Mónaco mostraba una imagen muy diferente a la de hoy con su elección de moda para acudir a la ceremonia de inauguración del Festival de Televisión de Montecarlo. En concreto, se decantó por un vestido de temporada en vibrante color verde que presentaba un patrón muy amplio que se despegaba en línea trapecio del cuerpo y se remataba en el bajo con volantes y un corte asimétrico. Con un precio de 2.790 euros, se trataba de una propuesta de Lanvin que combinó con sandalias de tiras en dorado y joyas de diamantes, entre las que destacaba un ancho brazalete y unos largos pendientes.

Su moda en la Fórmula 1

Durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Montecarlo, Charlene nos dejó varios looks para el recuerdo y marcados por el colorido. El 29 de mayo, la Princesa participaba en esta competición deportiva con un look protagonizado por un mono con mangas abullonadas, cuello chimenea y pantalón ancho. Una prenda de estreno que pertenecía al sello Terrence Bray y que acompañó con salones de Alta Moda de Dolce & Gabbana.

Un día antes, el 28 de mayo, la originalidad y el colorido también marcaba la imagen de Charlene a su paso por esta competición automovilística. En este caso, la Princesa lució un top tipo túnica en color azul y detalles geométricos en contraste, de Akris, que llevaba sobre un pantalón blanco de corte pitillo. Como complementos, lució unos salones negros con detalle asimétrico en el empeine, de Dior; y unas gafas de sol con montura metálica, de Prada.

