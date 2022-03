Así es la relación entre Carolina de Mónaco y el hijo de Ernesto de Hannover enfrentado con su padre

Las últimas imágenes de Ernesto de Hannover lo muestra como un adolescente enamorado junto a Claudia Stilianopoulos, hija de la recordada Pitita Ridruego. Un inesperado romance que podría afectar a la situación de Carolina de Mónaco, con la que aún está casado pese a que separaron sus vidas hace ya más de una década. Una de las razones por las que no han rubricado el divorcio tiene que ver con los hijos mayores del príncipe alemán, Christian y Ernst August. Precisamente este último, su primogénito y heredero, mantiene un durísimo enfrentamiento con su padre y se verán las caras en los tribunales el próximo 25 de noviembre. ¿Esta falta de entendimiento se extiende también a la todavía esposa de Ernesto de Hannover?

La respuesta es contundente: en absoluto. Aunque Carolina de Mónaco se mantiene al margen del conflicto, es bien sabido es que su relación con los hermanos de su hija Alejandra es excelente. Tanto es así que hace años llegó a un pacto con ellos para proteger el patrimonio familiar y, por eso, nunca se divorció de su marido. Según la revista Bunte, que el matrimonio previva oficialmente impediría que Ernesto de Hannover pudiera designar a otro heredero en caso de tener un hijo con otra esposa. Este traspaso podría ser factible ya que el jefe de la casa de Hannover no dio su consentimiento para el 'sí, quiero' de su hijo mayor, un supuesto contemplado en la ley que lo regula.

Ernst August de Hannover se casó con Ekaterina Malysheva en 2017 y fue justo antes del enlace de su hijo mayor, al que por supuesto no acudió, cuando su padre le declaró abiertamente la guerra con unas duras declaraciones al periódico Handesblatt donde aseguraba que temía que la pareja dilapidase la fortuna familiar y que le había dado un ultimátum a su heredero para que le devolviera todos los regalos recibidos desde 2004, incluido el espectacular Castillo de Marienburg y otras propiedades repartidas entre Alemania y Austria. El Príncipe no quiso tampoco reconocer a su nieto August, de casi dos años, como legítimo heredero. El todavía esposo de Carolina de Monáco emprendió entonces una batalla personal y judicial para recuperar el control de los bienes familiares, incluido el coto de caza austriaco en el que tuvo los últimos problemas con la policía.

Si con Christian y con Alejandra logró recuperar parte del tiempo perdido después de pasar varios años distanciados, con su primogénito la relación no solo es nula, si no que serán los tribunales los encargados de dirimir sus asuntos. Los tres hermanos, sin embargo, están muy unidos a pesar de que residen en países diferentes y también mantienen una gran amistad con los hijos de Carolina de Mónaco: Carlota, Andrea y Pierre Casiraghi. Tanto ellos como sus esposas han coincidido en los últimos meses en numerosas bodas y la buena sintonía entre ellos es palpable. Cabe recordar que mientras Ernesto de Hannover decidía no asistir a la boda de su hijo mayor, sí estuvieron acompañándole todos los hijos de la princesa Carolina.

Ahora, cuando parece que la vida sonríe al jefe de la casa güelfa, ilusionado con Claudia Stilianopoulos y cerca de su hijo Christian y sus nietos, tiene que hacer frente al agrio enfrentamiento que mantiene con su heredero, al que reclama las propiedades históricas de la familia que le donó entre los años 2004 y 2007 y acusa de intentar hacerse con el control de la fortuna de la casa de Hannover a sus espaldas llevando a cabo su destitución como presidente de la fundación familiar Duque de Cumberland, cargo que cedió al demandado en 2012, y planeando la donación del palacio de Marienburg al estado federado alemán de Baja Sajonia, en contra de su voluntad. Sin apoyos conocidos en esta batalla, Ernesto de Hannover se verá las caras con su primogénito en el Tribunal Regional de Hannover, ya que la vista exige la presencia de ambos en la sala, el próximo 25 de noviembre.

