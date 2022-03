El Príncipe sale en defensa de su esposa Alberto de Mónaco, 'furioso' tras las incendiarias declaraciones de su ex Nicole Coste sobre la princesa Charlene La madre de su hijo Alexandre rompió su silencio hace dos meses después de 16 años

Son muchos los frentes que tiene abiertos Alberto de Mónaco, que continúa con su agenda, junto a sus hijos Jacques y Gabriella, mientras su esposa se recupera de su enfermedad en Sudáfrica. Todo ello al tiempo que lidia con los rumores de crisis en su relación. Pero lo que no esperaba es que justo cuando la princesa Charlene se encuentra más en el foco que nunca, se uniera al debate mediático Nicole Coste, la madre de su hijo Alexandre, que no hablaba públicamente desde aquella entrevista en Paris Match en la que revelaba que Alberto de Mónaco era el padre de su hijo Alexandre, de tres años, al que el Príncipe reconoció y con el que mantiene una excelente relación. Hace dos meses, en la misma revista la azafata togolesa no eludió hablar de Charlene, lo que ha afectado enormemente al soberano monegasco.

Alberto de Mónaco ha reaccionado a sus palabras en una entrevista en Point de Vue. No es habitual que un jefe de Estado responda largo y tendido a un medio de comunicación, menos aún, cuando lleva tantos meses en el ojo del huracán, pero parece determinado a zanjar las especulaciones sobre su matrimonio de una vez por todas. Para ello, ha tenido que abordar también su decepción tras las palabras de la madre de Alexander, de 18 años, que aseguró que había vivido cosas con la princesa Charlene que le habían "impactado", como el hecho de que cambiase a su hijo de habitación aprovechando la ausencia de su padre para instalarlo en el ala de invitados. El hijo de Rainiero considera estos comentarios "inapropiados" y es contundente a la hora de asegurar que se puso "furioso" al conocerlos.

Reprocha a Coste que no se lo haya contado. Según explica, tan solo le dijo que iba a salir publicado algo, por lo que pensó que tal vez se tratase de una fotografía del cumpleaños de Alexander, que acababa de celebrar su mayoría de edad. No suponía entonces, que lo que salió a la luz iba a avivar aún más las especulaciones alrededor de la ausencia de Charlene. En este sentido, el Príncipe se mantiene firme. Insiste que en echa de menos a su esposa y califica los rumores como "infundados y llenos de valoraciones completamente fabricadas".

Estos rumores no han ayudado en absoluto la ya de por sí complicada situación de la pareja. Charlene de Mónaco ha sido operada tres veces de una infección otorrinolaringológica que le impide volar y por tanto reunirse con su familia. Su marido y sus hijos la han visitado en varias ocasiones, pero ni los emotivos reencuentros que se han afanado en compartir han servido para acallar las voces que insisten en que su matrimonio está atrevesando una crisis. Ahora, la espera podría haber llegado a su fin y, según ha indicado Alberto, su mujer ya está a punto de superar este bache de salud y no solo podrá estar presente el próximo 19 de noviembre en el balcón del Palacio Grimaldi para celebrar el Día Nacional de Mónaco, sino que también es posible que le acompañe el 13 de noviembre al viaje oficial que tiene previsto a Dubái.

