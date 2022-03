Charlene de Mónaco reaparece para compartir una triste noticia en medio de su recuperación

La princesa Charlene continúa con su recuperación de la grave infección de oídos, nariz y garganta que contrajo en primavera en Sudáfrica y que la ha impedido regresar de nuevo a Mónaco. La esposa del príncipe Alberto se sometió a una tercera intervención relacionada con su problema de salud el pasado 8 de octubre. La cirugía, que estaba programada, fue todo un éxito y desde entonces la Princesa sigue en su país natal recuperándose para poder volver al Principado y reunirse con su marido y sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. Parecía que su regreso iba a ser inminente, pero de momento, no hay noticias de cuándo se producirá su ansiado retorno. Mientras continua su convalecencia, la Princesa acaba de recibir una triste noticia: su perrita Monte, de raza chihuahua, falleció atropellada en la noche del lunes.

Se desconoce si la mascota de Charlene también viajó con ella a su país natal o si ha permanecido en Mónaco. "Mi angelito murió anoche, fue atropellada. Te extrañaré mucho. Descansa en paz", es el mensaje que la Princesa ha compartido junto una imagen en la que aparece el can, realizada la pasada Navidad en Palacio. En ella se ve a la Princesa, que sorprendió en diciembre de 2020 con un corte de pelo de lo más atrevido en el que aparecía con parte de la cabeza rapada, dando un beso a su fiel amiga. La imagen pertenece a una serie de instantáneas que la cuñada de las princesas Carolina y Estefanía difundió el 26 de diciembre de 2020 y en las que se da el aspecto más festivo, desenfadado y navideño de la familia Grimaldi. Inmediatamente después de la publicación, han sido muchos los que han lamentado la pérdida que ha sufrido la Princesa y que la han mandado mensajes de cariño y apoyo, entre ellos la Fundación Princesa Charlene.

Monte tenía una gran importancia para la Princesa. De hecho apareció en alguno de los actos públicos más importantes de Mónaco. Por ejemplo, la pareja Principesca se presentó en el Gran Prix de la primavera de 2015 con su mascota y Charlene no dudó en cogerla entre sus brazos y posar con ella para los medios gráficos que cubrían el evento.Si pretenderlo, Monte se convirtió en la gran protagonista de la jornada, haciendo las delicias de los asistentes. La afición y el cariño de la exnadadora olímpica por los animales es muy conocida. De hecho, la Princesa puso rumbo al continente africano en mayo para emprender una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes. Fue entonces cuando desarrolló su grave infección otorrinolaringológica. A pesar de cariño que tenía por su fiel compañera, en sus últimas apariciones y actos públicos ya no aparecía la perrita.

Este nuevo varapalo se produce en un momento un tanto delicado para la Princesa que continúa convaleciente de la cirugía que tuvo hace tres semanas y aunque se dijo que su regreso era inminente (se especuló con la fecha de finales de octubre) lo cierto es que no hay noticias de cuándo volará de nuevo para reencontrarse con los suyos. Hace unos días, compartía un podcast en el que daba una entrevista explicando la situación de los clanes zulúes, tras la muerte del rey Goodwill, gran amigo suyo, y en el que habló de temas más personales. "Vine a Sudáfria a supervisar algunos de los proyectos de la Fundación, tenía una infección sin saberlo, así que se trató inmediatamente, pero por desgracia me obligó a quedarme durante varios meses", explicó a la vez que dijo sentirse mucho más fuerte. También comentó las ganas que tiene de ver a sus hijos. "No puedo esperar más para volver a casa y estar con mis hijos, les echo enormemente de menos. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo", concluyó.

Las complicaciones en el estado de salud de la Princesa de Mónaco empezaron en mayo tras participar en una de las actividades de su Fundación. Fue entonces cuando contrajo la grave infección otorrinolaringológica que la ha impedido coger un avión con rumbo al Principado. Al no igualarse la presión de los oídos no podría soportar un vuelo de más de 20.000 pies de altura. El origen de este problema fue una intervención bucal en la que elevaron el seno maxilar, un procedimiento habitual en la colocación de implantes, que le provocó un fortísimo dolor de oídos. Desde entonces, ha tenido que acudir al hospital en varias ocasiones. En verano se sometió a dos intervenciones quirúrgicas y el 1 de septiembre ingresó de nuevo en el hospital tras sufrir un desmayo derivado de su infección.

