¡A toda velocidad! Jacques y Gabriella de Mónaco se divierten con sus padres en las 24 horas de Le Mans

La emergencia sanitaria global en la que nos encontramos ha hecho que muchos eventos deportivos tengan que cancelarse en los últimos meses. Otros, sin embargo, se han reinventado para poder celebrarse con unas nuevas condiciones. Es el caso de las 24 horas de Le Mans, una carrera automovilística, de un día completo de duración, celebrada en el circuito de la Sarthe y que se ha hecho por primera vez en su historia de manera virtual. Además, la finalidad es benéfica ya que se pretende ayudar a la lucha contra la pandemia. Una ocasión única que han apoyado personalmente Alberto de Mónaco y la princesa Charlene, encargada de dar la salida desde el club de automóviles del Principado. La pareja no estaba sola, sino que les acompañaban sus hijos, Jacques y Gabriella de Mónaco, que se han convertido en los grandes protagonistas del acto, al que tampoco ha querido faltar el sobrino del príncipe Alberto, Louis Ducruet.

Los mellizos han disfrutado viendo cómo funcionan los simuladores ante la atenta mirada de sus orgullosos papás y de los pilotos Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella y Tony Mella. Los tres deportistas competían junto a Felipe Massa -que se encontraba en Brasil- para Strong Together, un equipo que lucía los colores del Principado de Mónaco y que representaba la fundación princesa Charlene. "Esta iniciativa, esta convocatoria de donaciones durante las 24 horas de Virtual Le Mans, me pareció importante. Con mi fundación queremos salvar vidas. La generosidad de las donaciones puede ayudar a la investigación médica", explicaba la mujer del soberano monegasco, quien apostó por un favorecedor look deportivo compuesto por zapatillas, jeans blancos y camisa sin mangas de rayas.

Regreso progresivo a la vida publica

Este mes de junio, Alberto y Charlene de Mónaco han retomado su agenda oficial de manera conjunta. La pasada semana acudían junto a Estefanía de Mónaco, sus tres hijos, Pierre Casiraghi, Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo a la inauguración de un nuevo casino en Montecarlo. Todos protegidos con mascarillas, se mostraban muy contentos y animados de volver poco a poco a retomar su rutina tras una complicada etapa marcada por el bache de salud que ha atravesado el príncipe soberano. Cabe recordar que a mediados de marzo anunciaba mediante un comunicado que había dado positivo en coronavirus, convirtiéndose así en el segundo miembro de la realeza afectado por la pandemia tras el archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena. En una entrevista concedida a Corriere della Sera, el hijo de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly aseguraba que nada más conocer su contagio sintió miedo y pensó en cómo pudo haber contraído la enfermedad, pero que según avanzaron los días evolucionó de manera positiva y empezó a dejar de lado los miedos al ver que se encontraba mejor.

Tan recuperado está que incluso se ha animado incluso a convertirse en actor por un día, una faceta muy poco habitual para un miembro de la realeza. Coincidiendo con la fecha en la que se tendría que haber celebrado el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el cineasta Claude Lelouch hizo un remake de C'Était un rendez-vous, un emblemático cortometraje para el cual trasladó la acción a Montecarlo. Además, contó para el reparto con el piloto de Ferrari Charles Leclerc y con el mismísimo Alberto de Mónaco, demostrando que es digno heredero del talento de Grace Kelly.

