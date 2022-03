¿En qué idioma hablan? ¿Quién les lleva al colegio? Charlene de Mónaco cuenta su día a día como madre

Charlene de Mónaco siente debilidad por sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella de Mónaco, que el próximo 10 de diciembre cumplirán cinco años. Los niños causaron sensación el pasado 19 de noviembre, Día Nacional de Mónaco, desde el Palacio principesco donde vimos, por primera vez, al heredero vestir con uniforme militar. La jornada nos dejó unas estampas de lo más familiares y ahora la Princesa ha querido contar como es su día a día más cotidiano en una entrevista que ha concedido en exclusiva a Point de Vue. En ella, Charlene da todo tipo de detalles sobre su vida hogareña y de cómo es el príncipe Alberto como padre.

La Princesa se presenta como una madre protectora y reconoce en la publicación que la crianza “a menudo es agotadora, pero también es muy estimulante en muchas áreas”. Sobre la intimidad de Palacio Charlene comenta detalles como que “cuando estamos los cuatro hablamos en inglés, pero Jacques y Gabriella hablan muy bien francés en el colegio”. También explica cómo es una jornada cualquiera en su familia y cómo se organiza con su marido para poder conciliar. “Por la mañana su padre los lleva a la escuela. Cuando vuelven a casa, mi trabajo comienza y dura hasta el día siguiente. Las tardes son generalmente agitadas. Cuando estoy a solas con ellos, los niños se pelean por ver quien se dormirá con mamá. Les encanta meterse en nuestra cama, así que a menudo nos encontramos allí un poco apretados. ¡Y todo esto sin contar con nuestros dos perros, Poppy y Harley!

En su entrevista, la Princesa también afirma que “el Príncipe nació para ser padre. Alberto es un padre extraordinario, maravilloso, divertido, que escucha y anima. Pasa mucho tiempo con Jacques y Gabriella y los cuida tan a menudo como puede”. Pese a ello reconoce que “por desgracia, no podemos pasar mucho tiempo juntos. El Príncipe tiene mucho trabajo que hacer y yo también. Por eso Alberto se los llevó solos a Japón a finales de octubre (en la Copa Mundial de Rugby) , porque yo tenía obligaciones en Mónaco. Los niños me acompañan a algunos viajes y están con su padre en otros, se sienten cómodos en todas partes. Cuando los cuatro estamos juntos, no importa donde estemos porque ahí está nuestro hogar”.

Para la cuñada de Carolina de Mónaco su tiempo familiar vale oro, es “nuestra santuario”, dice en la revista francesa a la vez que reconoce que el lugar en el que sus hijos han nacido “no es el más natural para el crecimiento” motivo por el que “les protegemos muchos, aunque me sorprende la forma en que se adaptan a todas las situaciones”.

Charlene se sincera sobre la primera ve que sus hijos visitaron Sudáfrica, país de la Princesa. “Había soñado durante mucho tiempo en llevarlos allí. Los niños estaban impacientes por ver a sus abuelos y jugar con sus primos. También les llevamos a ver rinocerontes. Esos momentos permanecerán grabados en mí para siempre”, asegura a la vez que revela cómo se llevan los pequeños: “Se hablan permanentemente, a veces pueden ser un poco bruscos, pero se apoyan incondicionalmente”, explica.

Sobre su trabajo al frente de la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, la mujer del príncipe Alberto asegura que su prioridad es recoger donaciones ya que la entidad se encuentra establecida en los cinco continentes y “ha logrado que varios cientos de miles de personas, principalmente niños, se beneficien de los programas de entrenamiento en natación y prevención de ahogamientos. Queremos ofrecer los medios para llegar a más gente, para que la opinión pública de todo el mundo sea consciente de los riesgos del medio acuático y de la necesidad que hay cosas que pueden salvar vidas”. Sobre el deporte, la Princesa anima a sus hijos a que se muevan. “A Jacques y Gabriella les gusta la actividad física. El hecho de que aprendieran a nadar muy temprano, tanto por su seguridad como por mi tranquilidad, fue probablemente un factor determinante. Veremos en los próximos dos o tres años qué disciplina les atrae más”. Charlene, que vibró con la victoria de Sudáfrica en el Mundial de Rugby asegura que esta deporte “une a África del Sur” y asegura que la selección nacional “tuvo que trabajar muy duro para que lograra el resultado".

