Una gran fiesta y fuegos artificiales para culminar el 'sí quiero' de Louis Ducruet y Marie Chevallier

Louis Ducruet y Marie Chevallier por fin son marido y mujer y ya solo quedaba celebrarlo a lo grande. Como es tradición en Mónaco, primero vino la ceremonia civil en el ayuntamiento del Principado para la que la novia apostó por la firma española Rosa Clará con un moderno y favorecedor vestido-pantalón blanco de seda. Al día siguiente, la catedral de Mónaco acogió por primera vez en 63 años el enlace de un Grimaldi y la emoción de todos los allí presentes estaba a flor de piel, especialmente de Pauline Ducruet, hermana del novio y diseñadora del vestido de cuento de hadas con una larga cola que lucía Marie. Tras la romántica ceremonia que logró reunir a buena parte de la familia real, llegó el esperado momento de la fiesta, de la que te mostramos los mejores momentos.

La última vez que la familia se reunió para un evento de estas características fue con motivo de la boda de la prima de Louis, Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam que ya dejó el listón muy alto en lo que a celebraciones se refiere. Aunque la discreción fue la tónica del enlace del hijo mayor de Estefanía de Mónaco, las redes sociales de los invitados han vuelto a ser las mejores aliadas a la hora de dejar escapar algunos de los detalles del evento y, a juzgar por las imágenes compartidas, el ya matrimonio ha vuelto a poner a bailar a los Grimaldi en una fiesta memorable.

Camille Gottlieb fue una de las primeras en compartir parte de su outfit para una noche interminable. Muy sofisticada con un elegante recogido y un escote repleto de plumas, la hermana del novio posaba con un joven acompañante lista para el coctel posterior a la ceremonia. La sala donde tuvo lugar la recepción estaba decorada con las iniciales de los recién casados que no dejaron ningún detalle al azar después de más de un año preparando su gran día. Como colofón a los festejos, el cielo de Montecarlo se tiñó de luz y color gracias a un espectáculo de fuegos artificiales.

Muchos de los invitados optaron por cambiar el look que lucieron en la iglesia por uno más festivo y la novia no iba a ser menos. La expectación ante el tercer vestido de su enlace era máxima y no defraudó con su nuevo modelo de Rosa Clará. Marie ha sido totalmente atrevida con su tercer look nupcial, un minivestido con infinito escote en 'V' con el que ha presumido de piernas.

A la mañana siguiente, quedaba el cansancio y los recuerdos, algunos de los asistentes a la fiesta compartían envidiables imágenes reponiendo fuerzas en el hotel de Montecarlo, con algunos de los detalles con los que los novios han querido obsequiar a sus invitados, como unos divertidos gorros de paja con sus iniciales con los que protegerse del sol abrasador de la Costa Azul.