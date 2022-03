Con escotazo y falda 'mini': Marie Chevallier desvela su atrevido tercer look nupcial

Parece que, en cuanto a los vestidos de las novias de Mónaco no hay 2 sin 3. Es habitual que las mujeres de la familia real monegasca opten por varios diseños en su gran día (o días), puesto que primero celebran un enlace civil, en el que optan por modelos más relajados y atípicos, y posteriormente pasan por el altar con su look nupcial más tradicional. Esto mismo ha ocurrido con Marie Chevallier, que, siguiendo los pasos de su prima política Carlota Casiraghi, ha llevado (al menos) tres creaciones, y todas con estéticas muy distintas entre sí. Si a su llegada a la catedral del principado deslumbraba con una prenda de estilo princesa cuajada de encajes obra de su cuñada Pauline Ducruet, en la fiesta posterior cambiaba de estética y volvía a recurrir a Rosa Clará.

La española fue la artífice de su primer estilismo nupcial, el que llevó el viernes, un vestido-pantalón con líneas minimalistas, escote en 'V' y espalda al aire. Precisamente la diseñadora fue la encargada de desvelar el misterio de aquel look al compartir las primeras imágenes de la pareja como recién casados, y hoy ha vuelto a repetir mostrando ante sus seguidores este conjunto de fiesta que, hasta ahora, resultaba un misterio total. Gracias a la imagen que ha compartido, que ha acompañado del boceto, hemos podido comprobar que Marie ha sido totalmente atrevida con su tercer look nupcial, un minivestido con infinito escote en 'V' con el que ha presumido de piernas.

"¡Hora de celebrar! Rosa Clará ha diseñado el segundo vestido de la boda religiosa de Marie Chevallier. Hablamos de un vestido "two looks in one"; es un atrevido diseño corto y de pronunciado escote confeccionado con encaje y sutiles apliques de pedrería con una espectacular sobrefalda de tul extra suave y encaje bordado. ¡La combinación perfecta para arriesgar de forma elegante y sofisticada! Hemos disfrutado muchísimo de la creación de ambos modelos para la preciosa boda real de Marie Chevallier y Louis Ducruet. ¡Enhorabuena nuevamente!" ha escrito Rosa Clará en su perfil, explicando todos los detalles de la exclusiva pieza .