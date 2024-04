Félix y Claire de Luxemburgo presentan a su bebé desde la habitación del hospital y rodeados de toda la familia

2024 no ha podido empezar de mejor manera para la Gran Familia Ducal. Félix y Claire de Luxemburgo se convirtieron en padres por tercera vez el pasado domingo 7 de enero de un niño llamado Balthazar, al cual ya han presentado oficialmente a través de unas tiernas fotografías tomadas desde la habitación del Hospital de Maternidad Gran Duquesa Charlotte donde tuvo lugar el alumbramiento. Sin duda, unas estampas entrañables y no muy habituales en una Casa Real, ya que, normalmente, estos posados se hacen cuando la mamá y el niño reciben el alta y se asientan en su hogar o a la salida del hospital. Sin embargo, en esta ocasión, el matrimonio no ha querido esperar.

En las imágenes se puede ver al niño, ataviado con un gorrito de color blanco y arropado con una manta de la misma tonalidad en algunas tomas y con un pijama azul marino en otras, descansado profundamente dormido en los brazos de sus orgullosos papás y recibiendo todo tipo de mimos de sus dos hermanos mayores: la princesa Amalia (9) y el príncipe Liam (7), que parecen estar encantados por tener un nuevo compañero de juegos y travesuras.

Quiénes también han ido a conocer a Balthazar al centro médico son sus abuelos, los grandes duques Enrique y María Teresa, que no han podido borrar ni un solo segundo la sonrisa de su rostro al contemplar al bebé, que ha pesado 3.220 kilos y ha medido 50 centímetros. “Que alegría tan grande, la llegada de Balthazar, nuestro séptimo nieto”, ha escrito la duquesa María Teresa en su perfil público.

Hay que recordar que Félix (39) Y Claire (38) pasaron por el altar el 21 de septiembre de 2013 en la Basílica de Santa María Magdalena de Saint Maximin la Sainte Baume, en Francia. Desde entonces, el matrimonio royal ha compaginado su faceta personal como cabezas de una familia ya numerosa con su trabajo como gestores de la finca vinícola gala Chàteau les Crostes en Lorgues y la fundación de la empresa de moda infantil Young Empire. Además, suelen asistir a actos y ceremonias oficiales de Luxemburgo, e, incluso, Félix ha llegado a sustituir a su hermano, el gran duque heredero Guillermo, cuando no puede acudir a alguna cita.

Dentro de unos pocos meses, la Gran Familia Ducal de Luxemburgo volverá a crecer, puesto que la princesa Alejandra está esperando su primer hijo. Un bebé, que no sé sabe si es niño o niña, fruto de su matrimonio con Nicolás Bagory, con quién se casó en abril de 2023. Un nacimiento que está previsto para la próxima primavera.

