La Casa Gran Ducal de Luxemburgo denuncia fraudes con su nombre en las redes sociales No es la primera vez que hackean sus cuentas y suplantan la identidad de sus miembros en plataformas digitales

La Casa del Gran Duque de Luxemburgo ha vuelto a ser objeto de los piratas informáticos y han informado, a través de un comunicado, de un posible fraude utilizando su nombre en las redes sociales. Al parecer, según informan desde la Casa Gran Ducal a través del Mariscal de la Corte, han visto "un aumento en las cuentas de Facebook que se hacen pasar por miembros de la Familia y de la Corte Gran Ducal" y que estarían suplantando su identidad, por lo que afirman que "el equipo de emergencia informática "GovCert" ha sido informado" para que tomen cartas en el asunto.

Para evitar confusiones y que ningún ciudadano pueda ser engañado, han querido recalcar también que "ningún miembro de la Casa del Gran Duque, ni de su familia o de la Corte Gran Ducal, ofrecen regalos o subvenciones en su nombre o en nombre de un miembro del gobierno". Dejando claro que "las ofertas promovidas por estas cuentas y publicaciones son fraudulentas y deben ser reportadas a la red social correspondiente". El Mariscal también ha aclarado en su comunicado que la Corte del Gran Duque de Luxemburgo "no utiliza mensajes patrocinados (pagados) para promocionar sus cuentas y publicaciones”. Para finalizar su mensaje y para que se puedan reconocer este tipo de cuentas, han puesto un ejemplo gráfico de uno de los perfiles falsos donde, claramente, se podía leer la palabra "patrocinado", algo que, como habían asegurado anteriormente, jamás ocurre con las comunicaciones procedentes de la Corte Gran Ducal o de la Familia del Gran Duque.

No es la primera vez que el Gran Duque Enrique, jefe de Estado de Luxemburgo desde hace ya dos décadas, se enfrenta a la suplantación de su identidad en internet. En febrero de 2021 fue víctima de una impostura de su identidad en una conocida red social dirigida al uso profesional. Un hecho que fue investigado por el Tribunal de Luxemburgo desde donde enviaron un comunicado explicando con detalle la situación. "La Casa Gran Ducal ha sido contactada en relación a una cuenta de Linkedin que fue creada en nombre de Su Alteza Real el Gran Duque. Nos gustaría aclarar que el perfil con el nombre Gran Duque Henri en la plataforma en cuestión, así como las actividades asociadas, no tienen ninguna relación con el Gran Duque, con la Casa Gran Ducal ni con la empresa mencionada en la misma. Se trata de una cuenta falsa", explicaron e informaron de que habían iniciado las acciones y procedimientos necesarios para poner fin a esta suplantación de identidad e hicieron una petición a la población para poder ayudar a acabar con el problema, no dando crédito a este tipo de cuentas.

Pero no es el primer problema de hackeo del que ha sido víctima la Casa Ducal luxemburguesa.

En mayo de 2020 Guillermo de Luxemburgo, que acababa de ser papá, también fue víctima de un hackeo y trataron de suplantar su identidad. Usaron el nombre y la foto del heredero para crear una cuenta de Twitter. Así lo advirtió el Mariscal de la Corte, que en esa ocasión también emitió un comunicado informando de la situación, anunciando medidas y pidiendo colaboración ciudadana para acabar con el engaño.