Una alegría para Kate Middleton, en pleno tratamiento contra el cáncer: su hijo pequeño Louis cumple 6 años El menor de los tres hijos de los príncipes de Gales, al que no se ve en público desde Navidad, está este martes de celebración

El príncipe Louis, el menor de los tres hijos que tienen el príncipe Guillermo y Kate Middleton cumple este martes seis años. Una celebración que supondrá la primera gran alegría para su madre, quien lucha contra un cáncer que le detectaron en febrero. Siempre simpático, alegre y espontáneo, la celebración del benjamín de la familia Gales habrá supuesto un soplo de aire fresco ante la pesadilla en la que se encuentran sumidos los Príncipes desde que se conoció el duro diagnóstico de Kate. El pequeño hace mucho que no participa en un acto público, aunque sí se le vio en la polémica foto familiar que sus padres difundieron con motivo del Día de la Madre en Reino Unido y ya ha vuelto a su colegio tras las vacaciones de Pascua en las que los cinco se refugiaron en su casa de campo después de que el mundo conociera qué le ocurría a Kate.

Louis Arthur Charles nació en Londres el 23 de abril de 2018 y ocupa el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono por detrás de su padre y sus dos hermanos mayores, el príncipe George, de diez años y futuro heredero, y la princesa Charlotte, quien dentro de una semana cumplirá nueve. La última vez que le vimos participando junto al resto de la Familia Real británica en un evento fue el 25 de diciembre, hace cuatro meses, cuando acompañó a su abuelo, el rey Carlos, a la tradicional misa de Navidad de Sandringham.

La última imagen que tenemos de Louis

Semanas después se produjo la operación de su madre, a la que le siguió una polémica convalecencia cargada de hermetismo y enigmas que se vio incrementada en marzo cuando se publicó la imagen de la Princesa con sus tres hijos que había sido retocada por ella misma. En esta instantánea se vio a Louis muy alto, muy mayor y con su perenne sonrisa. Seguramente cuando volvamos a verle todavía estará más cambiado, aunque aún conservará buena parte de la espontaneidad y las muecas con las que nos conquistó a todos durante los actos con motivo del Jubileo de Isabel II.

Ya lo dijo la princesa Kate en su emotivo y personal vídeo cuando reconoció que “han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia” que el diagnóstico de cáncer “fue un gran shock y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis, de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

No hay duda de que para los príncipes de Gales, sus hijos son su máxima prioridad y por eso el príncipe Guillermo y Carole Middleton, madre de Kate, lo dejaron todo para centrarse en que la rutina escolar y el día a día de los pequeños se viera mínimamente afectado. Louis conoció la dura enfermedad de su madre con cinco años y seguramente aún no alcanza a ver la importancia de la situación como sí pueden hacerlo sus hermanos mayores. No obstante, los tres niños han tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo de calidad con sus padres durante las vacaciones de Semana Santa y poco a poco acostumbrarse a esta nueva y difícil etapa donde ya se está imponiendo la nueva normalidad. El príncipe Guillermo ha retomado su agenda, ha acudido al estadio con su primogénito a ver un partido de fútbol del Aston Villa, lo que indica que se van recomponiendo y empiezan a disfrutar de las aficiones que siempre les han gustado.

Louis, al igual que sus hermanos, regresó el pasado 17 de abril a las clases de Lambook School tras las vacaciones de Pasuca. En este colegio están matriculados desde 2022 cuando la familia al completo decidió mudarse del céntrico Palacio de Kensington de Londres a la tranquila Adelaide Cottage, en Windsor. El heredero al trono, su mujer y sus hijos decidieron poner rumbo en Semana Santa a su casa de campo de Anmer Hall, su refugio en Norfolk, donde encuentran la paz y la desconexión los fines de semana y durante algunos periodos vacacionales.

