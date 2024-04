El solidario gesto que Kate Middleton tuvo con los enfermos de cáncer mucho antes de conocer su diagnóstico

“Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda”, dijo Kate Middleton el pasado 22 de marzo cuando anunció al mundo que padece cáncer. Sus labores institucionales, centradas muy especialmente en el bienestar de los niños en la primera infancia, la llevaron a hacer un bonito gesto solidario hace seis años con el colectivo de pequeños pacientes oncológicos y que ahora cobra todo el significado y demuestra lo implicada que siempre ha estado con la lucha contra el cáncer.

La princesa de Gales ha hecho de su larga y cuidada melena uno de sus rasgos más característicos, pero no le importó donar algunos mechones a The Little Princess Trust en el año 2018.. Esta entidad acepta donaciones de cabello para hacer pelucas que dan de forma gratuita a niños. Joey Wheeler, peluquero de la mujer del príncipe Guillermo, le sugirió un día cambiar de look y fue entonces cuando ella decidió aprovechar ese pelo y dar unos 17 centímetros que se enviaron de forma anónima a esta organización que fabrica postizos de pelo real para niños que lo han perdido por sus tratamientos, según publicó Sunday Express. Kate Middleton no es el primer rostro conocido que se ha cortado el pelo con fines benéficos. Harry Styles se cortó literalmente la coleta para darla a la entidad, en un gesto que se hizo tremendamente viral.

The Little Princess Trust fue fundada en 2006 por los padres de Hannah Tarplee, quien murió a los cinco años a causa de un tumor. Recibió tratamiento de quimioterapia y según la asociación “perder el cabello fue traumático para Hannah, pero encontrar pelucas de calidad para niños fue difícil y solo después de una larga búsqueda se encontró una empresa que las fabricaba”. A la pequeña le gustaba ponerse su peluca en ocasiones especiales. Tras su triste desaparición, sus padres crearon esta entidad que también trabaja para minimizar los efectos negativos que la quimioterapia puede tener en la población infantil.

Aunque no todos los pacientes con cáncer pierden el cabello, muchos de los que se someten a quimioterapia o radioterapia pueden sufrir caída después de dos o cuatro semanas después del primer tratamiento. Estos tratamientos usan potentes agentes que atacan las células cancerosas de rápido crecimiento, que también pueden dañar otras células como las que están en la raíz del pelo.