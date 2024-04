El príncipe Guillermo reaparece con su hijo George tres semanas después de conocerse el diagnóstico de Kate

El príncipe Guillermo ha reaparecido en público junto a su hijo George en las gradas del estadio Villa Park, que acogió el partido de fútbol del Aston Villa. Se trata de la primera aparición del príncipe de Gales desde que Kate Middleton hiciera público que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva tras detectarle un cáncer. Su mensaje, en un conmovedor vídeo, causó una gran conmoción y dio respuesta a muchas de las incógnitas que habían surgido durante su enigmática convalecencia. Desde que se emitió dicho clip, el pasado 22 de marzo, los príncipes de Gales han estado apartados del foco público en compañía de sus tres hijos en su casa de campo Amner Hall, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa.

Ahora se ha podido ver al príncipe Guillermo con su hijo mayor animando a los jugadores de su equipo, pues el príncipe de Gales es muy fan del Aston Vila. Mientras veían el encuentro, en el que George no se quitó la bufanda del conjunto deportivo, Guillermo le hacía algunos comentarios a su hijo que seguía atento los movimientos de los jugadores. Se les vio relajados y sonrientes durante el partido. La afición del príncipe de Gales por el Aston Vila quedó manifestada esta semana en un mensaje que compartió en sus perfiles sociales, el primero desde que su mujer comunicó su diagnóstico, en el que rendía tributo a una de las jugadoras del equipo femenino del Aston Villa, Rachel Daly, que anunció su retirada. La última vez que se pudo ver a Guillermo en una cita pública fue el 14 de marzo en un evento de la organización benéfica Diana Legacy Award. Las vacaciones escolares de sus hijos finalizan el 17 de abril.

La vuelta a cierta normalidad

Esta aparición padre e hijo destila tranquilidad en un momento muy difícil para la familia Gales. La vida sigue pese a todo y la vuelta a una cierta normalidad se va imponiendo en el hogar del heredero al trono. Guillermo de Inglaterra ha querido recuperar la tradición de ir al estadio con su hijo. George es de lo más futbolero, le gusta practicar este deporte, es un gran hincha del club de Birmingham (Inglaterra) y es uno de los planes en el que más le hemos visto derrochar adrenalina y disfrutar. Esta aparición también puede interpretarse como un síntoma de que el hogar de los futuros Reyes poco a poco se va recomponiendo tras el mazazo que supuso el diagnóstico de cáncer de la Princesa y que el tratamiento de quimioterapia preventiva al que lleva sometiéndose desde finales de febrero va por buen camino. Los cinco se están adaptando a la nueva y dura realidad en la que, inevitablemente, también hay que volver a la rutina ante el inminente regreso al colegio de los niños y eso pasa por disfrutar de las aficiones.

"Nos ha llevado tiempo explicárselo a George, Charlotte y Louis de una manera adecuada para ellos", explicaba Kate en el vídeo con el que comunicaba la noticia en primera persona. A pesar de la dimensión pública de su diagnóstico, fue algo imprescindible tanto para ella como para el príncipe Guillermo gestionarlo en el ámbito familiar de la mejor manera: "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo".

Los príncipes de Gales han estado muy pendientes de George, Charlotte y Louis estos dos últimos meses intentando que el shock que ellos gestionaban fuese lo menos doloroso posible para los niños (George tiene diez años, Charlote, ocho, y Louis tan solo cinco). "Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", explicaba la princesa de Gales visiblemente conmovida. Kate quería compartir este complicado anuncio cuando sintiese que era el momento adecuado para ellos y para los niños. Por eso, después de explicarles la situación por la que atraviesa su madre de forma que pudieran entenderlo y procesarlo cada uno de acuerdo con su edad, esperaron a las vacaciones escolares de Semana Santa para hacer pública la noticia.

Si bien la princesa de Gales no ha aparecido todavía en público desde la operación abdominal a la que se sometió el pasado 17 de enero, sí lo ha hecho el rey Carlos, que también comunicó que fue diagnosticado de cáncer a principios de febrero. Desde que comenzó su tratamiento contra el cáncer nunca ha dejado de atender a las cuestiones de Estado que solventaba en su despacho, los primeros días mantuvo la audiencia semanal con el primer ministro, Rishi Sunak, por videollamada, aunque apenas salía de su residencia de campo en Sandringham, por lo que se tenían de él escasas imágenes dentro de su vehículo cuando abandonó Londres rumbo al condado de Norfolk. Su primera gran reaparición fue el 31 de marzo en la misa de Pascua y el pasado 9 de abril también apareció en público, un día en que celebró su 19º aniversario de boda sin la reina Camilla. Con buen aspecto, el Rey recibió en el Palacio de Buckingham al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y a la cajera principal de la entidad, Sarah John, quienes le enseñarono los primeros billetes de diez y cinco libras con su retrato.

