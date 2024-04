Lo que Kate Middleton les ha dicho a sus hijos George, Charlotte y Louis sobre su cáncer

Kate Middleton desvelaba este viernes 22 de marzo que padece cáncer. Un anuncio que realizó con un vídeo con el que ponía punto y final al misterio que ha rodeado su convalecencia durante estos dos meses. En las imágenes, en las que aparece la princesa de Gales sentada en un banco de madera y con el rostro serio, relata que ha asegurado a sus hijos que se pondrá "bien", y que durante este tiempo ha intentado gestionar el "shock" que le provocó la noticia para así poder explicar su enfermedad, de la manera menos dolorosa, a George, Charlotte y Louis.

En el vídeo publicado por el Palacio de Kensington — grabado el miércoles 20 de marzo en Windsor — Kate Middleton explica cómo les ha contado a sus hijos su enfermedad para que pudieran entenderlo y procesarlo: "Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien".

A pesar de la dura noticia que ha recibido Kate Middleton y sin olvidarse de que su salud, como mujer del próximo rey británico es también un asunto público, el centro de gravedad de sus preocupaciones se encontraba en sus hijos, porque hay que tener en cuenta que George tiene diez años, Charlote, ocho, y Louis tan solo cinco."Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", ha explicado la princesa de Gales visiblemente conmovida.

No obstante, y teniendo en cuenta la dimensión pública de su diagnóstico, ha sido primordial tanto para ella como para el príncipe Guillermo gestionarlo en el ámbito familiar de la mejor forma: "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo". Por eso, después de explicarles la situación por la que atraviesa su madre de modo que pudieran entenderlo, cada uno de acuerdo con su edad, han esperado para hacer pública la información a las vacaciones escolares de Semana Santa, ya que este mismo viernes han terminado las clases en Lambrook School, el centro donde estudian los tres niños, y no las retomarán hasta el próximo 17 de abril.

Durante los dos minutos y quince segundos que dura el vídeo, Kate Middleton también ha hecho referencia a su marido, ya que está siendo su aliado en este duro momento. "Tener a Guillermo a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también", ha asegurado en su mensaje. El príncipe de Gales trata de equilibrar desde hace meses su papel de heredero, fundamental ahora que Carlos III también tiene cáncer, y el de marido de una mujer con la misma enfermedad y padre de tres hijos. Aunque desde el diagnóstico del Monarca había intensificado su agenda, no ha llegado a estar a pleno rendimiento y ahora no se espera que vuelva a la vida pública hasta el fin de las vacaciones de los niños. La familia no estará, por tanto, en la tradicional misa de Pascua en Windsor. Después, se espera que retome su agenda, pero teniendo igualmente como eje central la atención a Kate y el cuidado de su tres hijos.

