¿Quién es la familia de Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, que se enfrenta a la dura enfermedad de uno de sus miembros?

Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, se enfrenta a un drama familiar. Su hermana Pandora Cooper-Key, de 51 años, ha hablado del durísimo trance que está atravesando: un tumor cerebral inoperable que viene después de más de dos décadas luchando contra diversos tipos de cáncer. Una situación trágica que ha afectado a todos sus seres queridos y que la han llevado a planificar su funeral en numerosas ocasiones. Cressida y Pandora tienen un vínculo muy estrecho a pesar de que no comparten padre y estos lazos se hacen extensibles a toda la familia.

VER GALERÍA

A finales de 2023, a Pandora le diagnosticaron un tumor en el lado izquierdo del cráneo que los médicos no pueden extirparle, pero que están intentando atajar con sesiones de inmunoterapia con la esperanza de que se cure. En declaraciones al Daily Mail dijo que para poder intervenir quirúrgicamente tendrían que “atravesar vasos sanguíneos y eso no es una buena idea”, así que le dijeron que la operación no era una opción. Otros tratamientos como la quimioterapia han sido descartados, pero la inmunoterapia podría funcionar. De momento ya lleva dos dosis y aunque genera efectos secundarios “es difícil saber cuáles son porque tengo muchos, entre ellos un dolor intenso si no tomo analgésicos muy fuertes”.

Además de grandes molestias, Pandora ha visto cómo se ha alterado su estado de ánimo. “En los últimos meses, probablemente he estado más cerca que nunca de sentirme deprimida y no soy una persona depresiva. Eso ha sido bastante aterrador. Ha habido días en los que he sentido que no puedo soportarlo. Pero luego hay algo en mí que se recupera”, ha manifestado al Daily Mail.

VER GALERÍA

- Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, presenta emocionada a su primer hijo

- Cressida Bonas afirma que someterse a una FIV no ha sido fácil, ¿qué implicaciones psicológicas tiene?

- Cressida Bonas desvela cómo encontró su vestido de novia tan solo cuatro días antes de su boda

Este tumor cerebral es el último diagnóstico que ha recibido después de estar media vida luchando contra el cáncer. En el año 2000, cuando tenía 26 años, se le detectó la enfermedad de Paget, un cáncer poco común del conducto galactóforo, que lleva la leche hasta los pezones de las mamas, por lo que decidió hacerse una doble mastectomía. Diez años después se convirtió en madre por primera vez y al mes de dar a luz recibió la horrible noticia de que tenía sarcoma en el ojo izquierdo y en la zona de los senos nasales. “Los sentidos del gusto y el olfato desaparecieron para siempre y los dolores de cabeza que sentía eran como si me arrancaban el pelo. Me extirparon el seno con el tumor y luego pasé por años de diferentes infecciones: neumonía, meningitis y convulsiones”, cuenta en el mismo medio. A raíz de ello tiene que usar un parche porque le quitaron los conductos lagrimales, con lo que la visión se vuelve muy seca e incómoda. “Llevo un parche en el ojo y tengo bastantes tiritas, mi cara se ve bastante extraña, pero mis hijos no lo mencionan. No hablan nunca de eso. Nunca me han dicho: ¿Por qué tienes ese parche en la cara?”. Pandora también tuvo un tumor en la mejilla, extirpado con éxito, y otro más en la parte posterior de la nariz.

VER GALERÍA

Sobreponerse a semejante calvario ha sido posible gracias a su familia. “Somos como rocas los unos para los otros y me sentiría perdida sin ellos. Mi madre es increíble, es una verdadera abeja reina para todos nosotros y mi relación con mis hermanas y hermano… haríamos lo que fuera por ayudarnos. (...) No puedo imaginarme no tener una familia tan encantadora, no sé cómo se las arregla la gente. Es para mi muy bonito tenerlos y sinceramente están muy pendientes”.

- A caballo y en secreto, Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, celebra la boda de sus sueños

- Primera imagen de la luna de miel de Cressida Bonas tras su boda secreta (y a caballo)

Lady Mary-Gaye Curzon, la madre de Cressida y Pandora de 77 años, fue una modelo e it girl británica, hija del vizconde de Curson. Ha estado casada en cuatro ocasiones y tiene cinco hijos de sus tres primeros maridos. En primer lugar, se unió a Esmod Cooper-Key, nieto del segundo vizconde de Rothermere, y tuvieron a Pandora. El matrimonio se divorció en 1976. Un año después, Lady Mary se casó con su segundo marido, John Anstruther-Gough-Calthorpe, fruto del cual nacieron Georgina, Isabella y Jacobi. Nuevamente, se divorció en 1986 y se casó en terceras nupcias con Jeffrey Bonas, con la que tuvo a Cressida, hasta 1994, año en el que decidieron romper su relación. Su cuarto marido fue el financiero Christopher Shaw, con el que formalizó su relación en 1996 y del que se separó en 2000 sin haber tenido hijos. Shaw se suicidó en el año 2014 tras ser diagnosticado de enfermedad renal.