La verdadera razón por la que la princesa de Gales y el rey Carlos decidieron operarse en el mismo hospital

Durante mucho tiempo, los miembros de la Casa Real Inglesa han elegido el hospital Eduardo VII, situado en el tranquilo barrio londinense de Harley Street, para tratar sus dolencias como la reina Isabel II, que se sometió allí a una operación de rodilla en el año 2003, o la reina Camilla y el fallecido duque de Edimburgo, que pasaron un tiempo ingresados en este centro en 2012 y 2021 respectivamente. Por ello, ha llamado la atención que el rey Carlos III (75) y la princesa de Gales (42) se hayan decantado por The London Clinic para sus recientes pasos por quirófano.

Tal y como han explicado Emily Nash, editora real en la revista británica HELLO!, y los fotógrafos Arthur Edwards y James Whating en el podcast Right Royal, el motivo por el que el soberano y su nuera han elegido este hospital en esta ocasión no es otro que los buenos reconocimientos que tienen los profesionales de la salud que trabajan en este centro privado de Marylebone. "No están rechazando la atención que reciben en la Eduardo VII, pero es lógico que las personas elijan su centro de salud por los médicos y no por el centro en sí y los que trabajan en The London Clinic tienen mucha experiencia".

Hay que destacar que aunque no se ha revelado el nombre exacto de los doctores que han tratado al Jefe de Estado y a la esposa del príncipe Guillermo, en la página web de The London Clinic se puede comprobar que en su plantilla de profesionales se encuentra el que fuese médico privado de Isabel II, sir Huw Thomas, consultor especializado en temas digestivos como el síndrome del intestino irritable o los problemas inflamatorios intestinales.

El proceso de recuperación del rey Carlos III y la princesa de Gales

Tan solo tres días después de ingresar en The London Clinic para someterse a una intervención para tratar su agrandamiento de próstata, Carlos III abandonó por su propio pie el hospital con buen aspecto, muy sonriente y acompañado de su esposa, la reina Camilla, que ha estado muy pendiente de él y le ha hecho varias visitas. A partir de ahora, el monarca podrá tomarse hasta un mes alejado de sus obligaciones públicas para enfocarse de lleno en su recuperación.

La princesa de Gales, por su parte, recibió el alta el este lunes después de 13 días ingresada debido a una cirugía abdominal. En su caso, no hubo fotografías de ella saliendo de The London Clinic, ya que la discreción está marcando este bache de salud de Kate Middleton. En estos momentos, se encuentra descansando en su casa de Adelaide Cottage, en Windsor, junto a sus tres hijos, los príncipes George (10), Charlotte (8) y Louis (5), y su marido, el príncipe Guillermo que suspendió su agenda de compromisos oficiales para poder estar al lado de su mujer en todo momento. Por ahora, no está previsto que la princesa de Gales retome sus deberes hasta Semana Santa, pero sí que podría trabajar telemáticamente en varios de sus proyectos como la campaña Shaping Us, una iniciativa personal de la Princesa en la que se pone el foco en la salud mental de los niños durante la primera infancia.

