Los momentos más divertidos del príncipe Louis en 2023: de sus bostezos en la Coronación a las travesuras en el Trooping the Colour A sus 5 años, el hijo pequeño de los príncipes de Gales se convierte en el gran protagonista de cualquier acto gracias a su enorme simpatía

Loading the player...

A lo largo de 2023, el príncipe Louis nos ha dejado momentos tremendamente divertidos. A sus 5 añitos, el hijo pequeño de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra se convierte en el gran protagonista de todos los actos a los que asiste gracias a su enorme simpatía. Durante la Coronación de Carlos III, el pequeño y travieso príncipe nos regaló algunos de las escenas más simpáticas del año mientras cuchicheaba con sus hermanos, ¡y no paraba de bostezar! Un mes después, durante la celebración del Trooping the Colour, volvía a acaparar todos los focos en el balcón de Buckingham. Allí, el pequeño simulaba pilotar un avión mientras veía la exhibición aérea junto al resto de la Familia real británica. Sus gestos te sacarán más de una sonrisa. ¿Te gustaría ver a Louis apagando las velas de sus hermanos en la misa de Navidad o conduciendo una excavadora en un encuentro con los Scouts? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- El cariñoso apodo con el que la princesa de Gales llama a su hijo menor, el príncipe Louis

- Los gestos más divertidos del príncipe Louis en el concierto de Navidad apagando las velas de sus hermanos

- El motivo por el que los príncipes de Gales llegaron tarde a la coronación y provocaron uno de los vídeos más comentados del Rey