¡Sorpresa! El príncipe Guillermo, uno más vendiendo hamburguesas ecológicas desde un camión

El príncipe Guillermo no ha mostrado ni una sola objeción a la hora de meterse en un camión de comida ecológica y ponerse a vender hamburguesas con el fin de contribuir en la reparación y restauración del planeta. El heredero al trono de Inglaterra ha repartido entre los ciudadanos del sur de Londres, las 'Earthshot Burgers', para destacar el trabajo de los ganadores del premio anual 'Earthshot' que él mismo fundó. Un premio que se creó para ayudar a desarrollar soluciones para los principales problemas ambientales: "La caja con tu comida está hecha por una compañía llamada Notpla y no han usado plástico, sino que la han creado con algas", han sido las palabras del príncipe Guillermo cuando le ha entregado una de sus hamburguesas ecológicas a uno de los comensales. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

