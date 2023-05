La princesa Eugenia presume de curvas premamá junto a su hermana Beatriz en una de las fiestas callejeras por la coronación

Los festejos por la coronación de Carlos III continúan. Después de la gran ceremonia religiosa en la que el monarca y la reina Camilla fueron ungidos, bendecidos y consagrados, este domingo los ciudadanos de todo Reino Unido se han reunido en las calles para celebrar el Big Lunch una comida con la que se quiere animar a los vecinos a estrechar lazos e impulsar el sentimiento de comunidad mientras comparten mesa.

Loading the player...

VER GALERÍA

- El papel que Carlos III ha dado a Eugenia y Beatriz de York por su coronación

- Corriendo, bailando… August, el hijo de Eugenia de York, como nunca le habíamos visto en su 2º cumpleaños

Los que no han dudado en unirse a esta “comida callejera”, además de los príncipes de Gales que han sorprendido a los fans reales apareciendo en los alrededores del castillo de Windsor, sido las princesas Beatriz, de 34 años y Eugenia, de 33, quienes han elegido el Chalfont St Giles, en el condado de Buckinghamshire, para darse un baño de multitudes. A pesar de que las hijas del príncipe Andrés no forman parte de los 'bastones' en los que el monarca británico sustenta su reinado ni hacen labores de representación de la corona, ambas han querido mostrar con su presencia en estos actos callejeros el gran apoyo y respeto que sienten hacia su tío, el rey Carlos III.

VER GALERÍA

Una cita muy señalada en la que la princesa Eugenia ha lucido sus curvas premamá vestida con un ajustado diseño en blanco con detalles en negro de Gabriela Hearst. En pocos meses, la prima del príncipe Harry y su marido Jack Brooksbank, de 36 años, darán la bienvenida a su segundo hijo, que no se sabe si es niño o niña, convirtiéndo a August, de dos años, en hermano mayor. La familia lleva una vida muy tranquila entre Londres y Portugal, país donde el empresario desarrolla gran parte de sus negocios.

"Ayer significó mucho para mí, como estoy seguro de que significó para tantos espectadores", escribió la princesa Eugenia en su Instagram sobre la coronación. "Qué mágica celebración para el Rey, la Reina, nuestro país y la Commonwealth. El día fue un reflejo de la dedicación y el servicio a nuestro país" añadió la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

VER GALERÍA

Mientras tanto, su hermana mayor, Beatrice, eligio para este acto público un conjunto muy primaveral compuesto por una original falda floral en tonos azules de Cara Cara y un blazer azul de McQ by Alexander. Se espera que ambas aparezcan junto con otros miembros de la Familia Real en el concierto de coronación del Rey que tendrá lugar esta misma noche en el Castillo de Windsor.

Los duques de Edimburgo

Los duques de Edimburgo también han sido otros de los protagonistas reales que se han unido a esta gran fiesta en las calles del Reino Unido. Primero el príncipe Eduardo se ha desplazado en solitario a la Abadía de Westminster, donde ayer tuvo lugar la solemne ceremonia de coronación para degustar junto al Arzobispo de Canterbury y otros líderes religiosos, muestra de la diversidad cultural del Reino Unido, una quiche vegetal, uno de los platos protagonistas de estos días.

- Sarah Ferguson felicita a los reyes Carlos y Camilla tras seguir la coronación desde casa

- Las 30 mejores imágenes de la coronación del rey Carlos III y la reina Camilla

Tras esta visita, Eduardo se ha unido a su mujer, la duquesa de Edimburgo en el Big Lunch celebrado en Cranleigh, Surrey, donde además de saludar a los cientos de fans reales han podido probar el 'Coronation chicken' o pollo de coronación uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía británica. Fue creado en 1953 para conmemorar la coronación de la reina Isabel II y aunque ha pasado unos años de capa caída, ahora ha vuelto a ponerse de moda para celebrar el nombramiento de Carlos III como Rey de Inglaterra.

VER GALERÍA

Para este baño de multitudes, Sophie, de 58 años, ha elegido un vestido midi de estampado geométrico firmado por Etro que ha combinado con unos pendientes azules, un veraniego bolso de rafia y unos zapatos marrones de cuña. Además de reunirse con los británicos allí congregados, el Duque y la Duquesa se unieron a representantes de la Legión Real Británica, los Scouts y los Guías, de los cuales Su Alteza Real es presidenta.

VER GALERÍA

Su visita al Gran Almuerzo se produce después de que los duques de Edimburgo hicieran una majestuosa aparición acompañados de sus dos hijos Lady Louise y James, conde de Wessex, en la histórica coronación. Sophie lució muy elegante con un vestido bordado blanco firmado por Suzzanah London, la misma diseñadora del vestuario elegido por su hija, quien acaparó gran parte de los focos con un modelo con estampado de flores muy potente, pero muy acertado. Una oda a la primavera que mostraba su imagen más sofisticada y madura.

La princesa Ana

La princesa Ana, de 72 años, no ha querido perderse tampoco la oportunidad de unirse al ambiente festivo que reinaba en las calles de toda Inglaterra y junto a su marido, Sir Timothy Laurence se ha unido a un almuerzo espontáneo celebrado en el condado de Wiltshire.

VER GALERÍA

- Los hermanos del rey Carlos III y el significado de sus trajes en la coronación

La hermana de Carlos III, quien se veía muy elegante con una blazer crema de crepé combinada con una camisa multicolor de rayas y un pantalón azul marino, estuvo charlando con los fans reales a la vez que disfrutaba de una taza de té. El momento más divertido fue cuando Ana se agachó a hablar con una niña, quien no dudó en extender su mano para explicarle a la Princesa que tenía "cinco añitos".

Jill Biden junto a su nieta Finnegan Biden

Una de las grandes sorpresa de estas celebraciones y almuerzos callejeros ha sido la de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien junto con su nieta, Finnegan Biden e ha unido al multitudinario banquete organizado por el primer ministro británico, Rishi Sunak y su mujer Akshata Murty a las puertas de su residencia oficial, el número 10 de Downing Street. La mujer de Joe Biden ha disfrutado de lo lindo con la gastronomía inglesa e incluso se ha atrevido a probar un sándwich de queso y pepinillos, combinacion, que al parecer, no habia degustado nunca.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- El vestido de capa que la nieta de Jill Biden usó para la coronación de Carlos III

- Jill Biden, operada de dos tumores descubiertos en una revisión rutinaria

En total se han registradoo unas 7.000 fiestas callejeras y más de 17,2 millones de personas han participado en los eventos Big Lunch. Finalmente, el lunes se pondrá el broche de oro a tres días de fiesta con The Big Help Out, una iniciativa con la que se pretende difundir la incansable y necesaria labor de voluntariado que realizan las sociedades benéficas, como Los Scouts, en todo el país y animar a la gente a unirse a ellos, una forma de homenajear el servicio público que también desempeña Carlos III.