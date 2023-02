El plan de los príncipes de Gales para evitar que Charlotte sufra el 'efecto Harry'

El príncipe Harry cuenta en su biografía que siempre se ha sentido como 'el repuesto' al ser el hijo menor de Carlos III y por tanto no estar llamado a ser rey de Inglaterra. De hecho es el título que ha elegido para su libro (Spare en inglés) y sostiene que es palabra con la que siempre se han referido a él en el seno de la Familia Real británica. El duque de Sussex asegura que con su relato quiere proteger a sus sobrinos al considerar que "al menos uno terminará como yo, siendo el repuesto. Y eso me duele y me preocupa". Sin embargo, los príncipes de Gales parecen estar dispuestos a que la historia no se repita con sus hijos.

La princesa Charlotte, de 7 años, es la segunda hija del príncipe Guillermo y por tanto la hermana del segundo en la línea sucesoria al trono británico, el príncipe George. Ella ocupa la tercera posición, la misma en la que ha estado Harry durante gran parte de su vida, pero sus padres tienen "todo resuelto" para que su situación sea diferente y en lo que respecta a su futuro papel en la Corona. Así lo asegura la experta en realeza Katie Nicholl en el podcast Dynasty, donde indica que "nadie quiere que la próxima generación sufra como ha sufrido Harry".

La relación de los príncipes Guillermo y Harry ha estado siempre marcada por la jerarquía institucional, que distingue al que es el heredero del que no lo es. Han estado unidos, se quieren y se han apoyado mutuamente en muchos momentos, pero también han crecido con rivalidad, competencia constante y gestos como que el heredero tenía, por su condición, un cuarto más grande que el de su hermano. Los príncipes de Gales no quieren diferencias para la familia numerosa que han formado y su apuesta es proporcionar a sus hijos una infancia muy alejada de ese relato que hace el duque de Sussex.

"George, Charlotte y Louis están disfrutando de una infancia que Guillermo y Harry no pudieron disfrutar y creo que es por eso que Guillermo y Kate están canalizando todo lo que pueden para criar a sus hijos con una comprensión de quiénes son como miembros de la realeza pero también como niños ordinarios", sostiene Nicholl. Así lo demuestra el hecho de que hayan acudido a una guardería Montessori o que hayan roto la tradición de matricular a los niños en la exclusiva Wetherby School, un colegio que es solo masculino.

Los tres son actualmente alumnos de Lambrook School, un centro mixto en el que comenzaron el pasado mes de septiembre tras mudarse del Palacio de Kensington a Adelaide Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor. En su primer día los tres hermanos llegaron juntos, de la mano de sus padres y sin distinciones. Horas antes de comenzar oficialmente las clases, que se extienden de lunes a sábado, también estuvieron con los príncipes de Gales en un acto de bienvenida con el resto de nuevos alumnos y sus respectivas familias. Anteriormente, los príncipes George y Charlotte habían estado en la escuela Thomas's Battersea y el príncipe Louis en la guardería Willcocks.

Sus apariciones y la apuesta por la naturaleza

El príncipe Guillermo y Kate Middleton quieren que sus hijos se mantengan lejos del foco mediático y reducen su participación en la vida pública. Además, en los actos a los que acuden los tres se mantienen unidos y ninguno tiene un papel más relevante que los otros. En algunas ocasiones se ausenta el príncipe Louis ya que por su edad (tiene cuatro años) es pequeño para formar parte de algunas citas solemnes como lo fue, por ejemplo, el funeral de Estado por Isabel II celebrado el 19 de septiembre en la abadía de Westminster y posteriormente en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde está enterrada.

Su deseo es verlos crecer en contacto constante con la naturaleza y gozando de cierta libertad. Es por eso que están instalados en Adelaide Cottage, enclavado en la finca de Great Windsor Park de casi 2.000 hectáreas. También pasan mucho tiempo en su Anmer Hall, una casa de campo de Norfolk en la que tienen muchos animales a los que cuidan personalmente, convertidos en unos expertos granjeros. De hecho el príncipe George colabora en las labores de ensilar el heno, con sus hermanos ha ayudado a dar la bienvenida a los nuevos corderos y el pequeño Louis disfruta viendo los tractores en movimiento por la finca.

