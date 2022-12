Baile de títulos en la Familia Real británica: Camilla y Kate asumen cargos militares

Antes de acabar el año, la Casa Real británica ha anunciado algunos cambios en los títulos de sus miembros principales. Así, la reina Camilla ha asumido el cargo de coronel de la Guardia de Granaderos, que antes pertenecía al príncipe Andrés, y Kate Middleton tiene su primer puesto en el Ejército sustituyendo a su esposo como coronel de la Guardia Irlandesa. El príncipe Guillermo se convertirá en coronel de la Guardia Galesa.

Los nuevos papeles que asumen los príncipes de Gales van en consonancia con su ascenso en la línea de sucesión, tras el fallecimiento de Isabel II, y ser príncipes de Gales. Sin embargo, había ciertas especulaciones sobre qué pasaría con los títulos militares que Isabel II despojó al príncipe Andrés tras firmar un acuerdo económico millonario con una mujer que le acusaba de abusos dentro del Caso Epstein y con el que eludió sentarse en el banquillo de los acusados. Ahora se han puesto fin a estos comentarios con el nuevo cargo de la reina consorte.

El duque de York, que prestó servicio activo en la Guerra de las Malvinas y fue considerado un héroe nacional durante mucho tiempo, fue coronel de la Guardia de Granaderos en 2017, un título que antes tenía su padre, el difunto duque de Edimburgo. Este nombramiento militar se mantuvo en suspenso cuando Andrés de Inglaterra se retiró de sus deberes públicos en noviembre 2019 tras dar una entrevista en televisión en la que intentó, sin éxito, arrojar luz sobre su implicación con Epstein.

Como soberano, el rey Carlos es el coronel en jefe de todos los regimientos de la Household Division. Cada uno de estos destacamentos tiene un coronel que normalmente es miembro de la Familia Real o un oficial superior.

Estos anuncios se han realizado justo seis meses antes del desfile Trooping the Colour, cuando toda la Familia Real aparece para el cumpleaños del monarca, el primero que Carlos III vivirá como Rey. Este año, la fecha tradicional de esta parada militar se cambia del segundo fin de semana de junio, como se hacía en la época de Isabel II, al tercero de ese mismo mes. Es decir, el 17 de junio de 2023 tendrá lugar este desfile.

A pesar de estos nuevos roles, no se espera que ni Camilla ni Kate aparezcan montadas a caballo con uniforme en el Trooping the Colour. La tradición de los soberanos británicos de hacer las celebraciones oficiales de su cumpleaños se debe a que con el buen tiempo se espera que los ciudadanos puedan celebrar las festividades y se echen a la calle. El desfile Trooping the Colour comenzó en 1748 con Jorge II, que nació en octubre, e ideó este desfile como una manera de poner en valor a las Fuerzas Armadas y de enmarcar su cumpleaños. En él participan más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos que realizan una espectacular exhibición que finaliza con la Familia Real viendo el desfile aéreo desde el icónico balcón del Palacio de Buckingham.

