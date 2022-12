Así serán los nuevos billetes de libra con el rostro de Carlos III El Banco de Inglaterra ya ha presentado los nuevos diseños, aunque no entrarán en circulación hasta el año 2024

Isabel II fue la primera monarca británica cuyo perfil se encontraba no solo en las monedas, sino en los billetes. Mientras que la imagen de los reyes formaba parte de las monedas desde el siglo XVIIII no fue hasta 1960 cuando también se incorporó a los billetes. Sin duda, este cambio será el que más afecte al paisaje cotidiano de sus ciudadanos, en especial, de sus carteras, pero el cambio se hará con tiempo. Si bien el Banco de Inglaterra ha presentado ya el nuevo diseño por primera vez con el rostro de Carlos III, este nuevo papel moneda no entrará en circulación hasta mediados de 2024. Si quieres ver como serán las libras del futuro, ¡dale al play!

