Meghan Markle y la supuesta 'guerra' lanzada contra ella desde Palacio, protagonistas del nuevo tráiler del documental

La emisión de la primera parte del documental de los duques de Sussex ha generado un auténtico tsunami mediático y los tres capítulos que se estrenan este jueves 15 de diciembre completando la emisión, prometen continuar en la misma línea y agrandar la brecha que existe con la Familia Real británica. En el nuevo tráiler que ha avanzado Netflix, Meghan Markle es la gran protagonista y su testimonio es el eje central, mientras que el príncipe Harry no aparece en este resumen de los próximos episodios. La nuera de Carlos III toma la palabra para abordar la situación con los Windsor y sostiene que existió una campaña de desprestigio contra ella por parte del Palacio de Buckingham.

"Lo veías pasar. Publicaban algo sobre alguien de la familia y pensaban: 'uy, que lo olviden', pero hay que llenar las web y las portadas de los periódicos con alguien de la realeza", asegura la duquesa de Sussex. En la misma línea intervienen dos personas de su entorno, que dan su testimonio frente a las cámaras de Netflix y se refieren a las explosivas declaraciones de su amiga. "Hubo una especie de guerra contra Meghan y he visto pruebas de que se habló más desde Palacio de Harry y Meghan en beneficio de otros", indica Jenny Afia, su abogada, trabajadora del bufete Schillings que la defendió en su batalla legal contra Mail on Sunday. "Meg se convirtió en el chico expiatorio de Palacio. Alimentaban los rumores sobre ella, fueran ciertos o no, para evitar que se publicaran otras historias", sostiene Lucy Fraser, amiga de Meghan.

La madre de Archie Harrison y Lilibet Diana ataca directamente a Buckingham, pero lo hace sin nombrar a ningún miembro específico ni a ningún trabajador de la Casa Real. Cabe recordar que los miembros de los Windsor tienen sus propios equipos de prensa. Cada edificio (el Palacio de Buckingham, Clarence House y Kensington Palace) tiene su oficina de medios para garantizar que haya información constante de la Familia Real y, hasta 2019, los duques de Sussex compartieron este equipo con los príncipes de Gales, entonces duques de Cambridge. Los dos matrimonios tenían una persona que se dedicaba a los cuatro y, según Harry, "eso era muchísimo trabajo".

Hay que esperar a la emisión de los tres próximos capítulos para comprobar si la duquesa de Sussex pone nombre a los que, según su testimonio, orquestaban las campañas contra ella cuando vivía en Londres. En las próximas entregas, su abogada podría dar un paso más mostrando las pruebas que dice tener para respaldar las palabras de Meghan. En el anterior teaser, Meghan dice: "no me echaron a los lobos, me metieron en la boca del lobo". Por su parte, Harry sostiene tajante: "Mentían para proteger a mi hermano". También veremos al matrimonio contar cómo vivió el abandono de la Familia Real, las dificultades que tuvieron durante esa transición y por qué se marcharon del Reino Unido.

Las primeras ideas sobre el documental

El quinto en la línea de sucesión al trono de Reino Unido y su esposa comenzaron a grabar en vídeo diferentes momentos de su rutina en 2020, cuando preparaban su renuncia a las obligaciones de la realeza. Animados por amigos a documentar su historia, filmaron más de 15 horas de contenido que tiempo después compartieron con la documentalista Liz Garbus y el productor Dan Cogan, quienes están al frente de Enrique y Meghan. En septiembre de ese mismo año firmaron un contrato con Netflix que incluye proyectos como documentales, largometrajes, programas infantiles y otros espacios guionizados.

