Entrevistamos a Robert Hardman, biógrafo de Isabel II: 'La Reina estuvo encantada de ayudar y asesorar al rey Juan Carlos en sus inicios'

Robert Hardman, biógrafo de referencia de la Familia Real británica, acaba de publicar el libro definitivo sobre la madre del rey Carlos II. En Isabel II, vida de una Reina, 1926-2022 (editorial Planeta, 26,90 euros), el autor, uno de los analistas imprescindibles en Reino Unido, ahonda con gran profundidad en una obra que pretende acercar a los lectores la figura de una Reina como no ha habido otra igual, la más longeva de la historia del país, con una reinado de siete décadas y figura icónica del último siglo.

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Hablamos con el autor de la obra sobre una monarca de leyenda y de todos los frentes abiertos que tiene Carlos III y la Familia Real británica en la actualidad.

- ¿Qué hizo tan extraordinario el reinado de Isabel II? ¿Por qué causaba tanta fascinación?

Fue Reina durante un periodo de cambios importantes. Dirigió a la monarquía y a su pueblo durante una revolución social. Paralelamente, en todo el mundo hubo países que sintieron una conexión total con ella porque siempre ha estado en la vida de la gente y conocía a todos los líderes mundiales.

- Para escribir el libro ha buceado en los archivos reales. ¿Qué información ha encontrado que le ha sorprendido?

Me ha sorprendido cómo la Reina aprendió a ser Reina con el ejemplo de su padre. Ella me permitió ver los archivos reales en Windsor. Pude leer los diarios de guerra de su padre, Jorge VI, que son once volúmenes y son muy importantes porque son la visión real de de un monarca en la peor crisis que puede tener un país, que es una guerra. Su hija aprendió de él cuando era una adolescente. Veía el estrés al que estaba sometido y cómo en público tenía que dar un aspecto calmado. Eso conformó su manera de entender su trabajo como soberana. Ella siempre reinó como si su padre estuviera viéndola. Cuando tuvo malos momentos siempre pensaba que peor había sido la Segunda Guerra Mundial. Aprendió qué es lo que espera el pueblo de un monarca.

También descubrí la importancia de su fe, era muy religiosa y es la única figura pública de Gran Bretaña, a parte de las autoridades religiosas, que se siente a gusto hablando de su fe. Se lo tomaba muy en serio y para ella fue un gran consuelo cuando estaba mal. Su sentido religioso la hizo tener una gran capacidad de perdonar y por eso seguía hablando con Daina y con Harry. Además, durante toda su vida fue consciente del papel de los miembros menores de la familia porque son difíciles de asumir.

VER GALERÍA

- Ya hay fecha para la solemne coronación de Carlos III

- Radiografía a las monarquías en tiempos de reducciones forzosas y marchas inesperadas de las Familias Reales

- ¿Qué hay de cierto en la fama que la Reina tenía de distante?

Fue cambiando con los tiempos. Yo he entrevistado a muchos líderes mundiales para este libro y George Bush me dijo que se tomaba muy en serio su trabajo, pero que no se tomaba tan en serio a sí misma. Lo vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2012 en el vídeo con James Bond (Daniel Craig) donde estuvo muy bien. Los mandatarios extranjeros admiraban su autenticidad y lo genuina que era. Sabías que estabas hablando con la persona real, no con una persona que decía una cosa en público y otra en privado .

- ¿Cuáles fueron las crisis que más le afectaron?

Sus peores años de reinado fueron entre 1992 y 1997, coincidiendo con la muerte de Diana. En los años noventa el pueblo cuestionaba la línea de sucesión y eso era una gran preocupación.

VER GALERÍA

- ¿Qué hay de cierto en la supuesta mala relación que tenía con Margaret Thatcher?

Es falso. Ella admiraba a Margaret Thatcher, pero la serie The Crown se lo ha inventado. La peor relación que mantuvo fue con Edward Heath porque intentó separarla de la Commonwealth y le causó muchos problemas. La reina sólo fue al funeral de Churchill y de Thatcher. Admiraba a la primera ministra y las dos poseían caracteres fuertes.

- ¿Cómo será el reinado de Carlos III?

El secreto de Isabel II fue adaptarse a los nuevos tiempos. No quedarse estancada en nada. Carlos va a tener un reinado más relajado, más transparente y así ha sido desde el principio con cámaras de televisión en actos donde no los había (en la ceremonia de acceso al trono). Es un reinado más informal. A él le encantan las multitudes y se toma su tiempo. Trabaja muy duro y no le gusta almorzar porque es una forma de perder el tiempo. Yo creo que a ver un rey muy popular.

- ¿Y de su coronación?

La coronación va a ser tradicional porque en Gran Bretaña es un acto religioso. El tono de la ceremonia será diferente. Cuando le tocó a Isabel II hubo un desfile por Londres de las tropas de la Commonwealth y muchos líderes mundiales, Casas Reales y procesión en carruaje. Eso no lo va a haber y el acto va a ser más breve. En 1953 la aristocracia fue clave, estaba muy representada y los políticos no tenían un papel tan importante como ahora. Va a ser una coronación más democrática. Estarán presentes todos los monarcas porque Isabel II iba siempre a las coronaciones de otras monarquías, así que habrá representación de la Familia Real española.

VER GALERÍA

- El cariño de la Familia Real española hacia los Windsor es patente ¿Cómo ve Carlos de Inglaterra a don Felipe y doña Letizia?

La Familia Real británica es muy cercana a todas las monarquías europeas. Isabel II estuvo encantada de ayudar y asesorar al rey Juan Carlos en sus inicios. Había preocupación por la seguridad del exjefe del Estado español. He tenido acceso a unos archivos confidenciales del Gobierno británico que incluían un informe de un alto diplomático inglés preocupado por la seguridad del Rey, así que la Reina quiso dar apoyo a la monarquía española para que se viera como la mejor manera de proteger la democracia en España, es decir, una monarquía constitucional. Ella estaba encantada con esa misión y tuvo una conexión muy cercana con él. Después del Brexit hubo una visita de Estado de los Reyes de España y vimos que al margen de la situación política había unas relaciones más antiguas y profundas. El rey Carlos estará encantado de mantener esa buena relación porque ahora es el rey Felipe el que tiene más experiencia que él.

- ¿Qué pasará ahora con el príncipe Harry y Meghan Markle y con los títulos de sus hijos?

Técnicamente Archie y Lilibet son príncipes, igual que los hijos del duque de Wessex que son altezas reales y principe y princesa, pero no lo usan. Sería muy raro dado que Harry y Meghan no son parte activa de la Casa Real que recibieran esta dignidad, así que no serán príncipes

- ¿Cómo es en realidad la relación de los duques de Sussex con el actual monarca?

Es una relación difícil. Es un padre que quiere mucho a su hijo y creo que ha sido muy doloroso todo este proceso de airear en público cosas que deberían mantenerse en privado. También está la idea de que la Familia Real era hostil a Meghan e incluso unas acusaciones de racismo. Igual que la Reina, Carlos III tiene el punto de vista de que es mejor hacerlos volver al rebaño. Él es optimista al respecto y además vinieron al Jubileo, al Funeral y parece que las cosas se van reconduciendo.

VER GALERÍA

- ¿Qué pueden hacer ambas partes para que esa relación mejore?

Primero tenemos que conocer el contenido de las memorias de Harry. Mucho va a depender de ese libro y las acusaciones que puede tener el documental de Netflix, cuantos ataques a la monarquía habrá. Para Carlos es complicado tender puentes si los Sussex los están quemando. Carlos tiene que mantener la puerta abierta, lo mismo que hacía la Reina. Ella seguía recibiendo las llamadas de Harry sin problemas, pero hay ciertas cosas en las que el Rey no puede ceder como en lo de hacer negocios si son parte de la Familia Real porque hay ciertas reglas. El soberano tiene que ser magnánimo y generoso de espíritu. Tenía mucha simpatía por Harry y Meghan antes de estos problemas, pero ese sentimiento está desapareciendo porque deberían parar de quejarse.

- ¿Ha conseguido Kate Middleton que el mundo pase página tras la tragedia de Diana de Gales?

Kate no nos ha hecho olvidar a Diana de Gales, nunca la vamos a olvidar. Lo que ha demostrado es que cada generación de la realeza tiene una forma de hacer las cosas y lo que Catalina ha hecho es ser una princesa de Gales del siglo XXI. Hay muchos parecidos con Diana, hay mucho glamour, mucha capacidad de hacer brillar o de llevar su luz a diferentes causas y de levantar pasiones. Las dos son una celebridad, pero yo creo que como Diana, ella entiende lo que implica ser miembro de la Familia Real y que hay que comportarse de una manera concreta. Hay ciertas cosas que no se pueden decir y veo mucho paralelismo entre las dos, pero no hay que verlo como una competición. A Catalina no le gustaría que esto se entendiera como una rivalidad con una suegra a la que no pudo conocer.

- ¿Es tan cercana la relación del príncipe Guillermo con su padre como aparenta?

Sí, y ahora es más cercana todavía porque al ir haciéndose mayor Guillermo va entendiendo su trabajo y respeta más lo que ha conseguido su padre. El príncipe de Gales piensa que todo el mundo está a la expectativa de que va a hacer cuando sea Rey. Se toma muy en serio su papel. Como padre de un futuro Rey se preocupa mucho de que su hijo George esté a gusto y como su padre, Guillermo se ha dado cuenta de que Carlos lo ha hecho muy bien con él.

- ¿Qué hará Carlos con su hermano, el príncipe Andrés?

Lo va a mantener apartado del público. Aunque el príncipe Andres quiere volver a la vida pública no puedes volver a menos que te quiera el público y ahora mismo no es el caso. El rey Carlos tiene la capacidad de perdonar que tenía su madre así que no lo va a echar de la Casa Real, lo va a dejar en la situación en la que está ahora que es una figura cada vez menos visible de la Familia Real.