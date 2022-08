¿Por qué el príncipe Harry no se encuentra en Estados Unidos en un día clave para Meghan Markle?

La duquesa de Sussex acaba de estrenar Archetypes, un podcast en el que "exploramos y subvertimos las etiquetas que intentan frenar a las mujeres". En esta primera entrega que comparte con su gran amiga Serena Williams también ha narrado algunos de los momentos más desconocidos de su vida, entre los que se incluye el incendio que hubo en la habitación de su hijo Archie durante el viaje que hicieron por África y que marcó un punto de inflexión. Cuando ha visto la luz el nuevo proyecto de Meghan Markle, uno de los más personales, su marido no se encontraba a su lado en su hogar de Montecito (California), sino a miles de kilómetros, en Ruanda, para seguir adelante con su faceta solidaria.

VER GALERÍA

-Fan de Eminen y aficionada al beatbox, las confesiones más sorprendentes de la duquesa de Kent

-Entramos en el nuevo hogar de los duques de Cambridge y en la romántica historia que esconde

El nieto de Isabel II, con la que estuvo en junio durante los festejos del Jubileo de Platino, es el presidente de African Parks, organización que desde el año 2000 aborda problemas de conservación del medio ambiente. Es precisamente esta iniciativa la que ha hecho que se desplace hasta Ruanda, donde ha sido recibido por el presidente del país. "El Presidente Kagame recibió al Príncipe Harry, el Duque de Sussex, que visitó Ruanda en el marco de su labor como Presidente de African Parks. El Gobierno de Ruanda tiene acuerdos con African Parks para gestionar los parques nacionales de Akagera y Nyungwe", ha indicado el mandatario junto a una foto de los dos.

Durante su visita, el hijo menor del príncipe Carlos y la recordada Diana de Gales también ha conocido el Monumento al Genocidio de Kigali, en Ruanda, doy hay enterradas miles de víctimas del genocidio contra los tutsi. El príncipe Harry, con semblante muy serio, observó detenidamente la exposición de fotos llamada 1994 Genocide Against the Tutsi y recorrió el ala Wasted Lives, donde se homenajea a las personas que perdieron la vida por la violencia no reconocida como genocidio. Antes de irse, el marido de Meghan Markle firmó en el libro de visitas. "Estoy profundamente conmovido por lo que he presenciado. Qué espectáculo tan increíble de unidad y resiliencia vemos ahora. Gracias por mostrarnos todo el camino hacia la curación y el perdón. Estáis dando un ejemplo en todo el mundo", ha escrito.

-Así es la vida del guardaespaldas de Diana de Gales, el único superviviente del accidente en el que falleció la Princesa

VER GALERÍA

Su vinculación con África

El príncipe Harry, que en septiembre cumplirá 38 años, está muy unido a África, continente que considera su segundo hogar y que visitó por primera vez siendo un niño. "Desde que visité África por primera vez a los 13 años, siempre encontré esperanza en el continente. De hecho, durante la mayor parte de mi vida, ha sido mi salvavidas, un lugar donde he encontrado paz y sanación una y otra vez. Es donde me sentí más cerca de mi madre y busqué consuelo después de su muerte, y donde supe que había encontrado un alma gemela en mi esposa. Y es por eso que gran parte de mi trabajo se basa allí", dijo hace escasas semanas durante su visita a la sede de la ONU en Nueva York para celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela.