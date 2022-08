El marido de Beatriz de York saca su lado más romántico en el 34 cumpleaños de la princesa

Beatriz de York está de celebración. La nieta de Isabel II acaba de cumplir 34 años y no ha parado de recibir mensajes de cariño para felicitarla por parte de las personas que más quiere, como su hermana pequeña, Eugenia, que le ha dedicado unas bonitas palabras en sus perfiles sociales. "Feliz cumpleaños a mi hermana mayor tan especial. Te quiero muchísimo", ha escrito junto algunas fotografías en las que se puede ver a las dos hijas del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, que tan solo se llevan dos años de diferencia y siempre han estado muy unidas, en algunos de sus momentos personales más divertidos, muy alejados del protocolo marcado por la Casa Real, y, también en compañía de su prima Zara Tindall, hija de la Princesa Anna, con la que guardan una estrecha relación de amistad.

De la misma manera, su marido Edoardo Mapelli Mozzi, ha sacado su lado más romántico en esta fecha tan señalada para su esposa. "Eres la mejor mujer del mundo. Además de esto, también eres la mejor madre del mundo. Te queremos muchísimo. Feliz cumpleaños cariño mío". Sin ninguna duda, la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos personales, el pasado 17 de julio fue su segundo aniversario de matrimonio, y, en tan solo un mes, en su hogar estarán de nuevo de fiesta y soplando la primera vela de la tarta de su primera hija en común, Sienna Elisabeth, que llegó al mundo para hacer las delicias de sus entregados papás. Una bonita familia llena de dicha de la que también forma parte Wolfie, un niño de cinco años nacido de una relación anterior que el diseñador de interiores tuvo con Dara Huang.

Sin embargo, los escándalos en los que se han visto envueltos los progenitores de Beatriz en los últimos tiempos hacen un poco más amargo su cumpleaños. Aunque parecía que los abogados del Príncipe Andrés habían logrado cerrar la implicación del tercer hijo de la monarca inglesa con el caso Jeffrey Epstein, en el que se le acusaba de abuso de menores, pudiendo volver así con normalidad a la vida pública, el tabloide británico The Sun ha informado que el pacto no se cerró de manera satisfactoria para la víctima, Virginia Giuffre, por lo que no se descarta que se publiquen más detalles sobre este escabroso acontecimiento, e, incluso, se habla de la producción de una película que no dejaría en muy buen lugar al hermano de Carlos de Gales.

Por su parte, Sarah Ferguson, que sigue compartiendo residencia oficial en los terrenos reales de Windsor aunque ya no forme parte de manera oficial de la familia tras su divorcio, habría comprado una casa valorada en 5 millones de libras en uno de los barrios más caros y exclusivos de Londres. Un hecho que ha disparado los rumores en torno a la posible venta del lujoso chalet de Verbier, una propiedad por la que el exmatrimonio fue demandado. Unas especulaciones que la mantienen en silencio y alejada de sus perfiles sociales, donde no postea desde finales del pasado mes julio, por lo que, en esta ocasión, no se ha podido ver su habitual felicitación a su primogénita.