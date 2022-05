El príncipe Guillermo comparte los detalles de su visita a Deborah James, la presentadora que ha emocionado a Reino Unido

Hace diez días el príncipe Guillermo visitaba en su domicilio a la presentadora Deborah James, quien se prepara para recibir cuidados paliativos en casa seis años después de ser diagnosticada con cáncer de colon. De ese encuentro se hicieron públicas algunas imágenes, pero ahora el nieto de Isabel II ha compartido todos los detalles durante su visita al Hospital Royal Marsden en Londres, centro pionero en oncología donde ha estado recibiendo tratamiento la presentadora hasta ahora. "Es una mujer valiente e inspiradora. Es fantástica y me sentí muy honrado de poder hablar con ella", ha dicho el segundo en la línea de sucesión al trono británico.

El duque de Cambridge ha comentado que vio a Deborah, de 40 años, "en una forma increíble" y rodeada de sus seres queridos. Y es que cuando fue a verla a su casa de Surrey pudo conocer también a su esposo y a sus dos hijos y compartir tiempo con ellos: "Son una familia muy unida, muy unida, y eso se veía". El príncipe Guillermo reconoce que pasó a su lado un día glorioso en el que reinó el buen humor y la alegría de James a pesar de su complicada situación. “Ella estuvo increíble, increíble. Estaba rodeada de su familia y pasamos una linda tarde”, dijo.

Durante su recorrido por el hospital del que es presidente de honor, cargo que también ocupó Diana de Gales, el hijo del heredero al trono británico ha agradecido a todos los sanitarios la atención que han proporcionado a Deborah James. "Gracias a todos por lo que habéis hecho por ella. Habló muy bien sobre vuestros cuidados. Fue un momento conmovedor", ha indicado. También ha conocido la situación de otros pacientes como Lorraine Kimber, una mujer de 59 años que recibe tratamiento oncológico con la que ha hablado además de la presentadora de la BBC: "Me encantó conocerla, fue fantástica, su legado es enorme".

Deborah James, cuya historia ha conmovido a todo el Reino Unido, ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos que se destinan al citado hospital, entre otros centros. Por el momento ha conseguido más de siete millones de libras. Esto ha hecho que la Casa Real condecore a la presentadora de Me and the Big C como Dama del Imperio Británico (Damehood), un honor que otorga la corona británica para resaltar su ejemplo, entrega y activismo. La insignia se la entregó el Príncipe durante su encuentro, en el que ambos pusieron de manifiesto que es vital seguir trabajando para acabar con la enfermedad. De hecho, en honor de la comunicadora se va a crear un fondo en el que donar tiempo y dinero para contribuir a la investigación médica contra casos específicos de cáncer.

El príncipe Guillermo, conociendo los avances médicos

Ataviado como el resto de trabajadores sanitarios, el príncipe Guillermo ha podido conocer las novedades que se están implementando en el área de radiología como un procedimiento guiado por robot para tener mayor rapidez y precisión. También dentro de este hospital inaugurado en 1851 ha conocido una unidad móvil que recorre empresas e iglesias de la ciudad del Támesis para mejorar el acceso a la atención médica y concienciar sobre la importancia de las revisiones periódicas.

