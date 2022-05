La visita sorpresa del príncipe Guillermo a la presentadora de la BBC que ha conmovido al país con su historia

El príncipe Guillermo de Inglaterra ha sorprendido a la presentadora Deborah James con una visita personal en su casa de Surrey el pasado viernes 13 de mayo. El nieto de Isabel II, tras conocer que la comunicadora, que se encontraba siguiendo un tratamiento contra el cáncer desde 2016, iba a recibir cuidados paliativos y se preparaba para decir adiós, quisó entregarle personalmente el título de Dama del Imperio Británico (Damehood), un honor que otorga la corona británica para resaltar su ejemplo, entrega y activismo.

Deborah fue diagnosticada con cáncer de colon en 2016. El lunes pasado, a sus cuarenta años, reveló que tras seis años de tratamiento su cuerpo “ya no podía más” e iba a recibir cuidados paliativos en casa y prepararse para decir adiós. A pesar de lo desolador del diagnóstico, la presentadora de Me and the Big C, un programa sobre temas de cáncer que se transmite en el canal de la BBC You, quiso transmitir esperanza, con un mensaje tan desgarrador como positivo e inspirador para otros enfermos que afrontan su misma situación.

Ilusionada con la presencia del hijo mayor de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra, Deborah ha sido la primera en compartir los detalles de las mejores anécdotas de este encuentro, que ha revolucionado a toda su familia: “¡El príncipe Guillermo estuvo en nuestra casa hoy! Es un gran honor que se haya unido a nosotros para tomar el té de la tarde y brindar champán. No sólo pasó una generosa cantidad de tiempo hablando con toda mi familia, sino que también me honró con mi Damehood. Es bastante surrealista tener una condecoración Real en casa. Podéis imaginar que las payasadas de limpieza y preparación que hicimos fueron tremendas, pero no importó nada, porque Guillermo fue muy amable y nos tranquilizó a todos”.

La periodista ha querido también resaltar que lo más importante de esta visita es seguir trabajando para acabar con la enfermedad y ha agradecido al Duque su entrega con la causa: “Está claro que le apasiona contribuir a mejorar los resultados oncológicos como presidente de Royal Marsden. Fue un día tan especial para toda mi familia, va a dejarnos recuerdos para toda la vida. ¡Él será bienvenido siempre!”

Antes de la visita del príncipe los duques de Cambridge tuvieron la oportunidad de hablar con la presentadora, durante una entrevista en la radio de la cadena le enviaron un mensaje de apoyo resaltando su gran ejemplo inspirador para tantas otras personas que padecen esta misma enfermedad: "Deborah, nuestros pensamientos están contigo, tu familia y tus amigos. Gracias por dar esperanza a tantos que viven con cáncer". Desde que fue diagnosticada, la positividad contagiosa de la presentadora ha dado esperanza a muchas otras personas. Ha conseguido también contribuir a reunir más fondos para la investigación de la enfermedad, convirtiéndo su trabajo en leyenda.

Deborah James, que siempre ha mantenido la idea de ver la vida con buenos ojos a pesar de que la muerte esté cerca, lanzó un mensaje de despedida también esperanzador: “En este momento para mí se trata de vivir cada día, paso a paso y estar agradecida por otro amanecer. Toda mi familia está a mi alrededor y bailaremos juntos, tomando el sol y riendo. ¡Lloraré!, ¡En cada momento posible! Gracias a todos por jugar un papel en mi viajes, son increíbles. Sin arrepentimientos, disfrutar la vida”. En honor a ella se creará el fondo Bowelbabe, el mismo nombre que lleva su cuenta de Instagram, con el objetivo de que cualquiera que lo desee pueda donar tiempo y dinero para contribuir a la investigación médica contra casos específicos de cáncer.