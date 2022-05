La cita en la que podríamos ver por primera vez juntos en público a Archie Harrison y Lilibet Diana

El príncipe Harry y Meghan Markle podrían ser los invitados sorpresa en los festejos por el Jubileo de Platino, 70 años en el trono, de Isabel II. El nieto de la Reina dijo hace unas semanas que aún no podía confirmar su asistencia a los actos en Reino Unido, que tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio. “Todavía no lo sé. Hay muchas cosas a tener en cuenta: problemas de seguridad y todo lo demás. Así que estoy tratando de hacerlo posible para que mis hijos la conozcan [a la Reina]”, manifestó en una entrevista bomba que concedió a la televisión estadounidense NBC y que provocó un verdadero tsunami mediático coincidiendo con el 96º cumpleaños de su abuela. A pesar de sus dudas, todo indica que quizá no pueda viajar a su país natal ya que ha asegurado que jugará toda la temporada de polo en Santa Bárbara (California) donde reside con su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos. Esto incluiría que tendría partido el fin de semana del Jubileo.

Hace unos días, el príncipe Harry fue fotografiado en un partido de polo en un club de Santa Bárbara junto a su gran amigo, el polista profesional Nacho Figueras con el que juega en las filas del equipo llamado Los Padres y donde se ha comprometido a jugar en los próximos meses. Omid Scobie, periodista y biógrafo de la pareja, asegura que Harry de Inglaterra participará en los torneos Folded Hills Pope Challenge, entre el 9 y el 15 de mayo; en la Copa Lilse Nixon, que se desarrollará del 20 al 29 de mayo; así como el Cheval Athletics USPA Intra-Ciruit, que comienza el 3 de junio, un día después de que arranquen los festejos por el Jubileo, y se extenderá hasta el 19 de junio.

Estas fechas son las de los torneos, pero no tienen por qué coincidir con las de sus partidos. Según informa The Telegraph, los encuentros de polo en Santa Bárbara se juegan los viernes y los domingos por la tarde así que quizá sí que podría coger un avión y aparecer en el Palacio de Buckingham uno de esos días. Quién sabe si en algunos de estos partidos de polo quizá se vea a sus hijos, Archie, que este viernes cumple 3 años, y Lili que ya tiene 11 meses. A la pequeña de los Sussex solo se la ha visto una vez, en la felicitación navideña del pasado diciembre. Meghan Markle sí que animó a su marido el pasado fin de semana en compañía de su gran amigo, Markus Anderson.

También está en duda saber si la Reina participará en todas las celebraciones en su honor y si podrá salir al balcón a saludar a los británicos, debido a sus problemas de movilidad que la han obligado a reducir su agenda, adaptarla, optar por las reuniones y actos telemáticos. En muchas de sus recientes apariciones en persona, la monarca se ha valido de la ayuda de un bastón para poder caminar.