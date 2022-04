La duquesa de Cambridge y la princesa Ana protagonizan un inusual acto conjunto

Casi once años después de convertirse en duquesa de Cambridge por su matrimonio con el príncipe Guillermo y tras más de una década representando a la Familia Real británica en diferentes actos públicos, este miércoles Kate Middleton ha cumplido con su agenda por primera vez en compañía de la princesa Ana. Hasta el momento ambas habían coincidido en citas institucionales con otros miembros de los Windsor, pero ha sido ahora cuando han reforzado juntas su compromiso con el sector sanitario. La nuera del príncipe Carlos y la única hija de Isabel II, muy sonrientes y cercanas, han visitado dos instituciones que se dedican a la asistencia ginecológica de mujeres.

La princesa Ana y Kate Middleton han llegado en el mismo vehículo hasta la sede que comparten en el centro de Londres el Royal College of Midwives y el Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) para conocer cómo están trabajando de manera conjunta y sumando fuerzas para mejorar la atención de la salud materna y garantizar que las mujeres embarazadas reciben los tratamientos más seguros durante su gestación. De la primera organización es patrona desde hace más de dos décadas la hija de la Reina, madre de dos hijos, mientras que la segunda asociación profesional tiene a la nuera del heredero al trono británico, que tiene tres niños, como patrocinadora desde 2018. Ambos roles fueron anteriormente ocupados por la Reina Madre, que falleció en 2002.

En esta visita conjunta, la Princesa y la Duquesa han tenido la oportunidad de descubrir las técnicas pioneras que se están implantando en las clínicas ginecológicas de todo el mundo y las innovadoras herramientas digitales que permiten hacer un seguimiento exhaustivo especialmente en los embarazos de riesgo. También han participado en una mesa redonda junto a expertos que comparten las claves para evitar lesiones cerebrales en el parto. En esta charla intervienen además madres primerizas para escuchar sus testimonios y sus puntos de vista sobre las desigualdades que existen en la atención médica. En este coloquio.

Durante la jornada, los dos miembros de la Familia Real, quienes tienen el título de Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, también han podido felicitar a los ganadores de los premios que el Royal College of Midwives organiza anualmente por su trabajo inspirador. Además, al finalizar han recibido una entrañable sorpresa ya que dos niñas de una escuela cercana vestidas con sus uniformes han entregado unos ramos de flores a Kate Middleton y la princesa Ana, que han apostado por looks de color crema y verde respectivamente.

Gracias a su vinculación con el Royal College of Obstetricians and Gynecologists, uno de sus patrocinios reales, la duquesa de Cambridge ha podido aprender más sobre la maternidad y su experiencia también ha servido a los profesionales de esta organización médica. "Siento una gran responsabilidad porque lo que he aprendido en los últimos años es tan fascinante y definitivamente habría hecho las cosas de manera diferente", dijo en el podcast podcast Happy Mum, Happy Baby. Para Kate Middleton, sus tres embarazos han sido complicados ya que ha sufrido hiperémesis gravídica, una dolencia que produce un cuadro de vómitos excesivos y continuados durante el primer trimestre de gestación.

La conexión de la Princesa y la Duquesa

A pesar de que no habían protagonizado hasta ahora ningún acto conjunto solas, la duquesa de Cambridge y la princesa Ana sí han coincidido en numerosas citas de la Familia Real británica y mantienen una excelente relación. Ambas fueron fotografiadas en actitud distendida y relajada en las Olimpiadas de Londres y en 2016 disfrutaron de las carreras de Ascot. Además, Kate Middleton también se lleva muy bien con Zara y Mike Tindall, hija y yerno de la princesa Ana, puesto que sus niños son de edades parecidas. Los duques de Cambridge dieron la bienvenida al príncipe George en julio de 2013, a la princesa Charlotte en mayo de 2015 y al príncipe Louis en abril de 2018. Por su parte, la nieta de Isabel II se convirtió en madre por primera vez en enero de 2014 con la llegada al mundo de Mia Grace Tindall, en junio de 2018 nació Lena y en marzo de 2021 su pequeño Lucas Philip.