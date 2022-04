¡Qué mayor! Louis de Cambridge celebra su cuarto cumpleaños con unas simpáticas imágenes en la playa

La Familia Real británica no deja de encadenar celebraciones. Si el pasado jueves la protagonista era Isabel II por su 96 cumpleaños, que ha pasado en su casa de campo de Sandringham, ahora es su bisnieto Louis de Cambridge quien inicia una nueva vuelta al sol. El menor de los tres hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton cumple cuatro años este 23 de abril y sus padres han querido trasladarle los mejores deseos públicamente. Como felicitación, los duques de Cambridge han compartido nuevos retratos del quinto en la línea de sucesión al trono, que ha posado para el objetivo de su madre muy cambiado, mayor y travieso durante la Semana Santa.

En las imágenes compartidas por los duques de Cambridge, que en una semana tendrán su 11º aniversario de boda, vemos a un simpático Príncipe con bermudas verdes, jersey gris con estrellas y camisa de cuadros azul y blanca. Louis de Cambridge, que guarda un asombroso parecido con su abuelo materno, Michael Middleton, aparece corriendo descalzo por la arena de la playa de Norfolk, con mirada pizpireta, irradiando alegría y sonriente mientras se divierte con el que parece ser uno de sus juguetes predilectos, una pelota de cricket. A través de las fotos hechas por Kate Middleton queda patente lo simpático y espontáneo que es, cualidades que ya ha mostrado en ocasiones anteriores como cuando el pasado octubre conoció al divulgador David Attemborough y le preguntó qué animal le gusta. También parece haber heredado de sus padres la pasión por el deporte.

Mucho ha cambiado el nieto del príncipe Carlos desde la primera vez que lo vimos en brazos de su madre a las puertas del ala Lido del hospital St. Mary en Paddington, en Londres. Esas imágenes se produjeron unas horas después de su llegada al mundo a las 10 de la mañana, con casi cuatro kilos de peso. Tres meses después, en julio, recibió las aguas bautismales en la capilla real del Palacio de St. James. Sus padrinos fueron Nicholas van Cutsem, íntimo de su abuelo; Harry Aubrey-Fletcher y Guy Pelly, amigos del príncipe Guillermo; Hannah Gillingham y Lady Laura Meade, muy cercanas a la duquesa de Cambridge; y Lucy Middleton, prima de Kate Middleton.

Entre las apariciones más destacadas que ha protagonizado en estos cuatro años y que nos ha permitido ver la evolución del príncipe Louis destacan también los christmas navideños junto a familia, su debut en el Trooping the colour, su primera vez en la tradicional misa de Navidad o su primer día de clase. Hace justo doce meses pisaba por primera vez las aulas de la guardería Willcocks, ubicada en Londres, situada a solo 15 minutos andando del palacio de Kensington y rodeada por lugares emblemáticos como la Iglesia de la Santísima Trinidad y el Royal Albert. El próximo año se desconoce si irá al Thomas 's Battersea School al igual que George y Charlotte de Cambridge o, por el contrario, los tres estrenarán nuevo colegio ya que los duques de Cambridge podrían mudarse con los niños a Windsor y de esta manera tener más cerca a Isabel II.

Doble celebración para los Cambridge

Los Cambridge han estado unos días divirtiéndose en la estación de esquí de Courchevel y este sábado tienen una celebración por partida doble. Con toda seguridad, en su hogar habrá tarta, juegos y sorpresas para el príncipe Louis ya que la propia Kate Middleton explicaba tiempo atrás que le encanta preparar personalmente el pastel de cumpleaños de sus pequeños. "Me encanta hacer el pastel. Se ha convertido en una tradición que me quede despierta hasta la medianoche con cantidades ridículas de mezcla para pastel y glaseado y hago demasiado. Pero me encanta", decía. También podrán festejar el santo de su primogénito puesto que es el día de St George, una de las festividades más importantes de Reino Unido.