El fotógrafo del retrato de Isabel II por su 96 cumpleaños descubre todos los detalles que se esconden detrás

Isabel II celebraba este jueves un día muy especial, el de su 96 cumpleaños, un hecho que se conmemoraba con la publicación de un retrato oficial de la monarca. Una magestuosa imagen donde se puede ver a una sonriente Reina de Inglaterra en los terrenos del Castillo de Windsor, sujetando las riendas de sus dos bellos ponis Fell blancos, llamados Bybeck Katie y Bybeck Nightingale. Una preciosa instantánea que ahora, gracias a Henry Hallal, el fotógrafo que la efectuó, podemos ver desde el otro lado de la lente. No es la primera vez que el artista retrata a la soberana, lo hizo en los posados de su Jubileo de Oro y su Jubileo de Diamante, y ha sido nuevamente el elegido para tomar el retrato para celebrar el nuevo año de la Reina. Y has desvelado algunos detalles de cómo es inmortalizar a la reina, que este año cumple 70 años al frente del trono británico.

De los primeros pasos de Lili a la profesión que ha elegido Archie: el príncipe Harry habla orgulloso de sus hijos

El castillo de Windsor, la impresionante fortaleza en la que han vivido hasta 35 monarcas y es la nueva residencia de Isabel II

Henry Dallal, se siente agradecido por haber sido el elegido para retratar a Isabel II. "Fue un gran honor. Obviamente, es una gran ocasión para mí. Es un gran honor y siempre es muy especial estar en el Castillo de Windsor y con Su Majestad", ha declarado en la revista OK!. El fotógrafo ha desvelado cómo se enfrenta al reto de sacar la mejor imagen de la Reina de Inglaterra. Y ha compartido que su pensamiento se centra "en tomar una buena foto. Mi objetivo se convierte en: "¿Qué debo hacer para obtener la mejor fotografía posible?". Son muchos los factores que debe tener en cuenta antes de disparar su cámara "en cuanto a la iluminación, la composición y otro gran desafío es asegurarse de que los amigos de cuatro patas también sonrían al mismo tiempo y te miren. Pero nunca tienes que decirle a la Reina que sonría", ha confesado el artista.

Pese a la presión que puede suponer ponerse con una cámara delante de la mismísima Isabel II, Henry Hallal ha afirmado que siempre que lo ha hecho ha sido una experiencia "muy placentera" y "muy relajada". Además ha compartido algunos detalles sobre cómo fue estar con la Reina ese día y ha revelado que la monarca estuvo hablando con todo el mundo. "Tomamos la foto con bastante rapidez, y luego, ella se quedó un poco más para ver a todos y estar con sus caballos", ha narrado. Y ha añadido que "habla con todos. Habla con el jardinero, con todos. Es bastante relajado. Me siento bendecido por tener esta oportunidad. Es un gran honor que me lo pidan".

Sobre cómo obtener la "imagen perfecta", Henry ha compartido que, debido a la apretada agenda de Isabel II, no puedes permitirte el lujo de elegir la hora del día en la que quieres tomar la fotografía, por lo que hay que confiar en que el clima y luz acompañen. "No podemos decir, "¿Por qué no vienes al atardecer?" "Bueno, la iluminación no es buena, intentemos de nuevo mañana." ¡Eso no funciona!", ha explicado el fotógrafo.

La bucólica nueva fotografía de la soberana británica se realizó en marzo en los terrenos del Castillo de Windsor y en ella aparece con un abrigo de paño en color verde oscuro y con capa en la zona de las mangas en medio de dos de sus queridos ponis de color blanco, a los que sujeta de las riendas, delante de un magnolio en flor. La instantánea forma parte de una serie que publicó Royal Windsor Horse Show, el espectáculo real ecuestre que se organizó por primera vez en 1943 para recaudar fondos. Isabel II, gran amante de los caballos, ha acudido a todas las citas de esta exhibición equina. Isabel II es una apasionada de estos animales y siempre ha sentido una gran afición por ellos. Cuando tenía tan solo cuatro años le regalaron su primer caballo, un poni Shetland. Ganó su primera carrera, como propietaria, cuando era una princesa de 23 años, en 1949. También es conocida por divertirse en las carreras ecuestres, animando con entusiasmo a sus caballos.