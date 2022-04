Descubre a Lady Margarita Armstrong-Jones, la nieta de la princesa Margarita que fue dama de honor de los duques de Cambridge

Loading the player...

Las nuevas generaciones piden paso en las Casas Reales europeas: el tiempo pasa y algunos de los miembros a quienes conocimos no hace tanto como niños se han convertido en adultos. Es el caso de Lady Margarita Armstrong-Jones. Ella fue una de las damitas de honor de la boda de los duques de Cambridge, cuando era muy joven, pero ha crecido mucho y actualmente tiene 19 años. En los últimos actos en los que la hemos visto, como el multitudinario homenaje al duque de Edimburgo, su carisma, elegancia y saber estar no han pasado desapercibidos. ¿Quieres conocer mejor a la nieta de la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel? Dale al play y no te lo pierdas.