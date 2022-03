Isabel II se perderá una de sus citas señaladas el día de la Commonwealth tras superar el coronavirus

Isabel II no asistirá al servicio religioso anual del día de la Commonwealth que se llevará a cabo en la Abadía de Westminster el próximo lunes 14 de marzo, según ha anunciado Buckingham este viernes. La Reina reaparecía este lunes en un acto público tras su positivo en covid el pasado 20 de febrero. A la monarca se la veía con buen aspecto, sonriente y muy recuperada en una recepción con Justin Trudeau, presidente de Canadá, por lo que se esperaba su presencia en este solemne acto. Pero desde Palacio han revelado que después de hablar sobre la organización con la Casa Real, la reina de Inglaterra le ha pedido a su hijo mayor y heredero de la corona, el príncipe Carlos, que la represente en una cita tan importante, en la que también estarán presentes la duquesa de Cornualles, los duques de Cambridge y la princesa Alexandra. Tampoco podrán acudir Eduardo y Brígida de Gloucester después de que el Duque haya contraído coronavirus.

- Isabel II regresa a Windsor, tras su emocionante celebración, con una agenda cargada de citas y actos

VER GALERÍA

- Isabel II abandona Buckingham definitivamente: el significado de la decisión de la Reina

Al parecer, la decisión no se ha tomado por problemas de salud de la Reina, sino por el trastorno que el viaje podría ocasionar a la soberana, de 95 años, que recientemente reconoció tener problemas de movilidad. La última vez que pudimos ver a la soberana en este servicio religioso anual de la Commonwealth fue el 9 de abril de 2020, coincidiendo con el último acto institucional representando a la corona británica del príncipe Harry y la duquesa de Sussex. El pasado año, por motivo de las normas sanitarias impuestas por la pandemia, no se pudo efectuar de manera presencial y la Reina lo celebró en un programa especial en televisión

VER GALERÍA

Por el momento, el resto de compromisos en la agenda de la monarca siguen su curso sin ninguna modificación, incluidas las audiencias en persona programadas para la próxima semana. Y no son las únicas citas importantes que Isabel II tiene previstas para las próximas fechas ya que el 29 de marzo se celebrará el Servicio de Acción de Gracias en honor a su esposo, el príncipe Felipe, quien falleció el pasaso mes de abril a los 99 años de edad, y que también se llevará a cabo en la Abadía de Westminster. Un homenaje religioso a su marido para el que Isabel II había dado su consentimiento en diciembre pero que, hasta ahora, no se había determinado el día en el que tendría lugar. Precisamente este viernes se ha conocido también que a dicho funeral no acudirá el príncipe Harry que asegura no sentirse seguro en su país ya que no tiene protección policial en Reino Unido, ni se le permite pagar a agentes de seguridad de su propio bolsillo.

VER GALERÍA

No es el primer compromiso que la Reina ha anulado recientemente. El pasado 27 de febrero, una semana después de su positivo en covid-19, se dio a conocer que la monarca no estaría en la recepción que iba a celebrarse en el castillo de Windsor, donde tiene fijada su residencia desde el inicio de la crisis sanitaria. "La Reina está de acuerdo con el consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores de cancelar una recepción diplomática el miércoles 2 de marzo", anunció entonces Buckingham sin especificar si este cambio en la agenda de la monarca se debía a su recuperación o si, por el contrario, la decisión no estaba relacionado con su convalecencia sino con el conflicto en Ucrania.