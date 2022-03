Diana de Gales, en el centro de la historia

El príncipe Harry solo tenía doce años cuando su madre, la princesa Diana de Gales, falleció en la madrugada del 31 de agosto de 1997 en las calles de París. Tanto su vida como su muerte dejaron en su hijo pequeño una profunda herida que ha salido a la luz, con toda su crudeza, en el momento en el que el Príncipe empezó a volar por libre. En esta última etapa de su vida, marcada por la ruptura con la monarquía británica y la libertad para expresarse sin las normas de la Corona, Harry lo ha verbalizado en varias ocasiones. Ahora, cuando se cumplen los dos años de la salida de los duques de Sussex, un capítulo de la historia de la monarquía británica que narramos en el nuevo podcast de ¡HOLA! 'Harry y Meghan: jaque a la Reina', analizamos como Diana de Gales siempre ha estado en el centro de esta historia.

Desde los inicios de la relación, viendo el interés (y las opiniones polarizadas) que Meghan Markle despertaba como la nueva novia del príncipe Harry, éste comenzó a ver paralelismos con la triste historia de su madre y así lo hizo saber mientras sus planes continuaban. Tanto en el anillo de pedida, como en el compromiso oficial o en la boda, todo tenía que ver con Diana: las flores favoritas de Diana, los diamantes de la colección de Diana o la música de Diana. Esta tendencia continúo mientras la pareja estaba dentro de la Casa Real. Estos homenajes se pusieron de manifiesto en momentos clave, como el bautizo de Archie, en el que Harry y Meghan dieron un protagonismo a la familia Spencer que jamás había tenido en un bautizo de un miembro de la Familia Real. Por otro lado, Diana también estaba presente en la agenda oficial de la pareja, ya que Harry seguía su estela y daba continuidad a sus proyectos, como el de quitar las minas antipersona de Angola.

La gran declaración llegó en el momento en el que la pareja –todavía representando a la Reina de Inglaterra- demandó a un sector muy concreto de la prensa británica por publicar la carta privada que Meghan había escrito a su padre, Thomas Markle. Entonces fue cuando Harry lo dejó claro: "He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas". La clave estaba aquí y en cuestión de semanas los duques de Sussex iniciaron su salida de la Familia Real. Cuando llegó el momento de marcharse Harry no lo dudó, pronunció un discurso de agradecimiento y de retirada de la vida oficial en el que dijo a las organizaciones que había servido: "Juntos me habéis enseñado a vivir". Una frase casi idéntica a la que pronunció su madre durante un discurso en diciembre de 1993, cuando era ella la que se retiraba de la vida oficial como miembro activo de la Familia Real.

Una vez en Estados Unidos, cuando el terremoto generado por su salida todavía retumbaba en el Palacio de Buckingham, Harry y Meghan siguieron viendo en Diana a una especie de brújula para encontrar el camino. Así que plantaban sus flores favoritas en Los Ángeles y escogían el 14 de febrero –el mismo día que eligió Diana- para contar que esperaban la llegada de su segundo hijo, un bebé que se llamaría Lilibeth Diana.

De esta manera se fue revelando que Diana de Gales seguía en el centro de esta historia, pero esto queda claro en el momento en el que Harry y Meghan concedieron a Oprah Winfrey una polémica entrevista para contar su verdad. Entonces, además de recordar que Diana también dio una entrevista en su día, concretamente en la que se llamaría "la primicia del siglo" y que recientemente ha vuelto a la actualidad por los metodos engañosos con los que se consiguió, el Príncipe volvió a decir que la historia de su madre se repetía con Meghan, esta vez de un modo más grave ya que estaban los ataques racistas y la velocidad con la que las nuevas tecnologías propagan la información. Pero además para Harry la historia se repetía también desde dentro de la Casa Real, ya que estableció un paralelismo en cuanto a popularidad. Hay que recordar que el enorme éxito de Diana –que ha terminado convertida en icono- fue incómodo para la Casa Real y un foco de tensiones para su matrimonio. Harry hizo que se recordara un viaje que Carlos y Diana hicieron en 1983 a Australia y en el que fue evidente que ella eclipsó por completo a él, al heredero, el que tiene que brillar por encima de los demás y ser el más popular.

La guinda la puso Harry cuando en mayo de 2021 reveló -en un programa que produce junto a Oprah Winfrey para visibilizar la importancia de la salud mental y el bienestar emocional- los graves problemas psicológicos que había sufrido a raíz de la muerte de su madre, incluido el consumo de alcohol y drogas. El Príncipe en Lo que no ves de mí contó que los flashes le generaban ansiedad y pánico porque le devolvían al peor momento de su vida: la pérdida de su madre. Harry también advirtió en referencia a Meghan: "La historia se repetía. Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco". Fue entonces cuando Harry, que se mostró feliz corriendo por la playa con su hijo Archie y sus dos perros, pronunció esa frase tan sanadora con la cierra un ciclo para darse a sí mismo otra oportunidad para ser feliz: "No tengo ninguna duda de que mi madre estaría increíblemente orgullosa de mí. Estoy viviendo la vida que ella hubiera querido vivir, la vida que quería que viviéramos". La historia de Harry se revela entonces como "el viaje de un héroe", un príncipe que creció con una herida de infancia y que ha sabido transformar su debilidad en una fortaleza, para sí mismo y para los demás.