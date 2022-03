Beatriz de York reaparece en un acto público tras la retirada de títulos de su padre

Hacía tiempo que a Beatriz de York no se la veía en un acto público, posando en el photocall. La hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, al igual que su hermana pequeña, sigue con su vida, a pesar de que su padre se encuentra metido en un proceso legal que terminará en juicio este año si no llega a un acuerdo con Virginia Giuffre, que le ha demandado por abusos cuando ella era menor de edad y pertenecía a la red de Jeffrey Epstein. La Casa Real ya se ha distanciado del duque de York quitándole los títulos militares, el tratamiento de Alteza Real y sus patrocinios. Su exmujer, a la que se siente muy unido, no se ha pronunciado al respecto ni tampoco sus hijas, que han mantenido un perfil bajo en las últimas semanas. Sin embargo, la princesa Beatriz ha querido romper su discreción habitual para arropar a uno de sus grandes amigos. Ha acudido a la presentación del libro del fotógrafo Nikolai von Bismarck, novio de Kate Moss.

Vestida de negro y con un abrigo azul oscuro, la Princesa se mezcló en la noche londinense con un bueno número de celebrities en la que además del protagonista y su pareja se encontraba Lila, de 19 años, la hija de la top model, Poppy Delavinge, Daisy Lowe, Kim Jones, Nick Grimshaw, Tigerluly Taylor o Alexa Chung, entre otras muchas. Beatriz acudió sola sin su marido, el empresario de orígenes italianos, Edoardo Mapelli Mozzi. El matrimonio dio la bienvenida a su primera hija en común, Sienna, hace tan solo cuatro meses. Beatriz y su hermana Eugenia tienen un grupo de amigos de lo más variopinto y glamouroso. De hecho, la top británica, su novio y su hija estuvieron el 12 de octubre de 2018 entre la selecta lista de invitados que se dieron cita para el enlace de la princesa Eugenia con Jack Brooksbank.

Respecto a los problemas legales de su padre, Beatriz de York puede respirar, al menos de momento, tranquila. Los abogados de la acusación no tienen intención de que ni ella ni Sarah Ferguson declaren como testigos en el juicio al que casi seguro tendrá que enfrentarse el príncipe Andrés a no ser que llegue a un acuerdo con Giuffre para que retire su demanda. Andrés de Inglaterra, tercer hijo de Isabel II, ha exigido que el juicio sea con jurado y ha aceptado prestar declaración bajo juramento el 10 de marzo en el Reino Unido.

Virginia Giuffre mantiene que tuvo relaciones sexuales con el Duque cuando ella era menor de edad y se encontraba en la red de Epstein. El príncipe Andrés asegura que conoció al millonario en 1999, pero niega haber participado en ningún abuso o haber tenido mayor relación con él, a pesar de que ambos fueran fotografiados años después, en 2010, dando un paseo por Central Park, en Nueva York, lo que confirmaría que en realidad mantenían una relación asentada y afianzada con los años. Para arrojar luz sobre la verdadera amistad que tenían, el juez ha pedido que se interrogue al comandante Robert Olney, exasistente de Andrés de Inglaterra. Ante este panorama, la Familia Real se muestra muy preocupada ya que sería el primer miembro de la realeza británica de la era moderna que se siente en el banquillo de los acusados, en un año especialmente importante ya que se celebra el Jubileo de Platino de la monarca (70 años en el trono).