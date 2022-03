¿Volverán este año los duques de Sussex a Reino Unido? Las citas en las que podrían reaparecer

El príncipe Harry y Meghan Markle acabaron 2021 con uno de los momentos más esperados. La presentación de su segunda hija Lilibet Diana. No fue un acto oficial ni muchísimo menos, sino una entrañable felicitación, pero suficiente para todos aquellos que estaban deseando verle la carita a la bisnieta de la Reina, la única nacida fuera del Reino Unido y que, además, aún no ha pisado el país. Tampoco la duquesa de Sussex ha vuelto desde que comenzasen su nueva vida en California, solo el hijo menor de Carlos de Inglaterra viajó a su tierra en dos ocasiones el pasado año: con motivo del triste fallecimiento de su abuelo, el duque de Edimburgo, y para inaugurar con su hermano, el príncipe Guillermo, la estatua en homenaje a su madre, Diana de Gales. ¿Será este el año en el que la pareja vuelva a visitar el país de su ducado? Ocasiones no les faltan.

Aunque no es necesaria ninguna excusa para que el príncipe Harry viaje con su esposa y sus hijos a ver a su familia, con los que a buen seguro tiene más de una conversación pendiente, tal vez prefieran aprovechar el viaje para que coincida con algún acto o celebración que no quieran perderse. Por ejemplo, los Juegos Invictus que se celebran en La Haya (Países Bajos) el próximo mes de abril. El torneo que fundó el duque de Sussex en 2014 para ayudar a los veteranos de las Fuerzas Armadas, es una de sus citas imprescindibles que la pandemia obligó a aplazar dos veces. Por eso, es más que probable que cruce el charco para esta competición tan siginificativa para el, pero ¿lo hará solo? Es la gran pregunta. Una vez en Europa, su reencuentro con su familia se esperará como agua de mayo, pero todo dependerá de si decide dejar un hueco en su agenda para viajar a Londres. Cabe recordar que unos días antes de los Juegos Invictus será el primer aniversario de la muerte de su abuelo, Felipe de Edimburgo.

Una triple celebración

Otra de las grandes citas en la que la pareja podría reaparecer y hacerlo, además, con una triple celebración, será en los festejos por el jubileos de Isabel II y su cumpleaños. Aunque tanto su nacimiento como el 70º aniversario de su ascenso al trono son en abril y febrero respectivamente, los fastos tendrán lugar en junio, coincidiendo también con otra efeméride familiar: el primer cumpleaños de Lilibet Diana. La ocasión no puede ser mejor. Del 2 al 5 de junio se organizarán diversos eventos para conmemorar el Jubileo de Platino de la Reina y su 96º cumpleaños con el desfile Trooping the Colour que tradicionalmente reunía a los Windsor al completo. Además, esta vez el 4 de junio, justo el día que su bisnieta cumple un año, la Monarca ofrecerá una fiesta en el Palacio de Buckingham a la que se anuncia estarán invitadas importantes personalidades, aunque la lista todavía no ha sido detallada.

Los duques de Sussex han puesto en marcha su propia agenda en Estados Unidos al margen de la familia real, de la que decidieron desvincularse hace ya tres años, por lo que es probable que prefieran evitar su presencia en actos tan ligados a la corona y tan mediáticos. El tiempo de vacaciones podría ser perfecto para reencontrarse y quizás, acercar posturas. Justo antes de que estallase la pandemia, Harry y Meghan tenían intención de viajar en verano con su hijo Archie a Balmoral, el castillo escocés donde tradicionalmente pasa el periodo estival la familia real. Con la esperanza de que las condiciones sanitarias ya no sean las que frustren el plan, la tranquilidad de los meses de verano podrían propiciar la esperada reconciliación.

