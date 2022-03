Sus aficiones, su vida familiar: las cosas que hacen disfrutar a Kate Middleton al cumplir 40 años

Kate Middleton celebra este domingo una fecha muy significativa, ya que no todos los días uno cumple 40 años. Un cambio de década que, sin duda, merece una celebración por todo lo alto. Hace 10 años que entró a formar parte de la Familia Real británica al contraer matrimonio con el príncipe Guillermo, en una bonita ceremonia celebrada el 21 de abril de 2011 en la abadía de Westminster. Durante este tiempo hemos podido ir conociendo algunos detalles sobre su personalidad y sobre sus hobbies que nos han dado una visión mucho más cercana de la duquesa de Cambridge, ayudándonos a descubrir de este modo su parte más humana lejos del rigor de los actos institucionales. Una de sus pasiones más conocidas es la de la fotografía, es habitual verla cámara en mano captando con su objetivo momentos de la vida de palacio y de sus propios hijos, instantáneas que luego distribuye el Palacio de Kesington.

Se considera una fotógrafa amateur y no busca la perfección en la imagen, sino momentos espontáneos. "Una de las cosas fantásticas de la fotografía es realmente capturar un momento que no está montado, no se trata de acomodar tu casa para que tengas un estudio perfecto. Se trata de capturar verdaderamente esos momentos que se sienten reales para ti. Ese es el poder de la fotografía, el capturar un momento y contar una historia", manifestaba en una entrevista en el programa This Morning. Tal es su pasión, que trató de contagiársela al resto de los británicos durante la cuarentena invitándoles a que mostraran a través de imágenes cómo estaban viviendo el confinamiento, bajo el nombre de Hold Still, y junto con la National Portrait Gallery, convocó un concurso de fotografía que se convirtió en un libro y en una exposición a nivel nacional.

Otra de las aficiones desconocidas hasta hace unos días de la duquesa de Cambridge es que le gusta tocar el piano. Cuando tenía 10 años comenzó a tomar clases con el profesor Daniel Nicholls, un arte que perfeccionó durante el confinamiento. Está claro que ha dado sus frutos como pudimos ver hace tan solo una semana en recital de villancicos que se celebró en la Abadía de Westminster donde pudimos verla sentada al piano acompañando a Tom Walker. Sorprendió la seguridad y la soltura con la que tocó, parecía que hubiera estado toda la vida sobre un escenario. "La música fue muy importante para la duquesa durante el confinamiento. También es consciente de lo poderosa que es la música para que la gente esté junta, especialmente durante los tiempos difíciles. Por ese motivo, le encantó participar de esa manera en la actuación de Tom", explicó una fuente de Palacio a la revista People.

Kate Middleton es una enamorada de la naturaleza y de la vida al aire libre, pero desconocíamos una de las aficiones más curiosas que cultiva la duquesa de Cambridge: elaborar su propia miel en su casa de campo en Norfolk, donde a menudo se escapa junto a su familia los fines de semana y donde acostumbran a pasar las vacaciones escolares de sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Un hobby que descubrimos cuando Kate charló con un grupo de escolares que estaban participando en distintas actividades en una visita al Museo de Historia Natural. Fue hablando con los niños cuando la Duquesa desveló que le encanta hacer su propia miel en su casa de Anmer Hall y hasta se la dio a probar.

Una afición que ha trasladado a su hermano James para ayudarle con sus problemas de depresión clínica. Para ello le regaló una colonia de 1.000 abejas para que se iniciara en este hobby. Según confesó James en una carta abierta en The Daily Mail, trabajar con las abejas fue una excelente terapia que le ayudó a superar sus problemas de estrés y ansiedad. Para relajarse, a Kate también le gusta colorear libros para adultos, esta es otra de sus aficiones menos conocidas.

La duquesa de Cambridge llega a los 40 totalmente realizada como mujer y como madre. Kate es una persona muy familiar que disfruta pasando el mayor tiempo posible con su marido y con sus hijos. El 22 de julio de 2013 dio la bienvenida a su primer hijo, el príncipe George. En 2015, nacía la princesa Charlotte y el príncipe Louis lo hizo en 2018, convirtiéndose los duques de Cambridge en familia numerosa. La crianza y la educación de tres hijos no ha sido tarea fácil, pero ella disfruta haciéndolo. Una fuente real aseguró a People que, mientras los niños están en el colegio, Kate continúa supervisando todo lo que sucede en sus vidas. La duquesa "está a cargo de las cosas en su casa en lo que se refiere a los niños y los horarios", revelaba una amistad cercana a la Duquesa al citado medio. "Está profundamente involucrada en todas y cada una de las partes de su día a día”. Una fuente cercana a la familia real añadía que "a medida que va pasando el tiempo se va volviendo cada vez más impresionante".

A la mujer del príncipe Guillermo le encanta pasar tiempo con los niños, va a recogerlos a la escuela siempre que su agenda se lo permite y les ayuda con las tareas. Además disfruta jugando con ellos, cocinando, haciéndoles fotos, y aprovecha siempre que tiene ocasión para salir en familia a ver un espectáculo, a pasear o a comer en un pub local, donde les hemos podido ver comer hamburguesas con patatas como cualquier familia con niños. La Duquesa comienza una nueva década de la mejor manera posible, feliz en lo profesional y, sobre todo, en lo personal.

