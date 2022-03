La simbólica cifra que recibirá Meghan Markle por ganar la batalla legal contra los tabloides

La duquesa de Sussex obtuvo hace tan solo unos días una disculpa pública por parte del Mail on Sunday y MailOnline, tabloides británicos que forman parte del grupo empresarial Associated Newspapers Limited (ANL), con los que llevaba casi dos años de batalla legal y, ahora, también se ha sabido que recibirá solo 1 libra (1,20 euros) por los daños ocasionados por el Mail On Sunday tras ganar su caso contra el periódico por haber violado su privacidad al publicar unas cartas que envió a su padre, Thomas Markle, en el 2018. La suma fijada por el magistrado aparece reflejada en los documentos judiciales en los que también consta que, el citado periódico y su página web, Mail Online, no presentarán un recurso de apelación ante la Corte Suprema, tal y como ha informado The Guardian.

- Meghan Markle da la campanada con una entrevista sorpresa en el show de Ellen DeGeneres

VER GALERÍA

- La tierna aparición de Archie, el hijo mayor de los Sussex, en el programa de Ellen DeGeneres

El grupo editorial ANL tendrá que pagar también una cantidad de dinero, que no ha sido especificada, por daños y perjuicios por infringir los derechos de autor y la propiedad intelectual de Meghan Markle al publicar gran parte de la misiva enviada a su padre. Además, Mail On Sunday deberá sufragar las costas judiciales de la Duquesa, que podrían ascender a 1 millón de libras (1,2 millones de euros).

El pasado 26 de diciembre, Mail On Sunday publicaba en su portada la disculpa dictada por el juez con el siguiente titular: "La duquesa de Sussex gana el caso contra Associated Newspapers por infracción de copyright". En su interior, en la página tres, daban más explicaciones sobre lo ocurrido y explicaban que la Justicia se había posicionado con la mujer del nieto de Isabel II después de que el mundo entero hubiera podido leer las palabras personales contenidas en la carta escrita de su puño y letra, que le dirigió a su padre en 2018, poco después de su boda con el príncipe Harry.

VER GALERÍA

Tras 18 meses la batalla legal entre Meghan Markle y ANL por fin terminaba con la victoria de la esposa del príncipe Harry quien, el pasado 2 de diciembre, a través de un comunicado se mostraba orgullosa asegurando que no era una victoria "solo para ella", sino también "para todos aquellos que hayan sentido miedo alguna vez de levantarse ante la injusticia". Añadía que "ganar este caso sienta un precedente, pero lo más importante es que somos lo suficientemente valientes a nivel colectivo como para cambiar la industria de los tabloides, que hacen que la gente sea cruel y que ganan dinero de las mentiras y el dolor que crean", explicaba también. La duquesa de Sussex alegaba que desde el primer día trató esta demanda como una importante medida “del bien contra el mal".

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!