El príncipe Andrés busca anular la denuncia de Virginia Giuffre por dudas en su lugar residencia La denunciante no viviría en Estados Unidos sino en Australia, por lo que el tribunal de Nueva York no tendría jurisprudencia sobre el caso

Uno de los mayores quebraderos de cabeza para el príncipe Andrés, de 61 años, que está relacionado con su implicación en el caso Epstein y la denuncia interpuesta por Virginia Giuffre, de 38 años, quien sostiene que fue obligada a mantener relaciones íntimas con el duque de York cuando era menor de edad, podría estar más cerca de llegar a su fin. El proceso judicial contra el tercer de hijo de Isabel II y el duque de Edimburgo se está llevando a cabo en la ciudad de Nueva York y la defensa del Príncipe busca la anulación del mismo poniendo en duda el lugar de residencia de la denunciante. Según un documento judicial presentado este martes por el abogado defensor del padre de Beatriz y Eugenia de York, Andrew Brettler, hay "pruebas descubiertas recientemente" que sugieren que el tribunal del distrito sur de Nueva York no tiene jurisdicción sobre el caso, puesto que en este tipo de litigios se requiere que la denunciante resida en alguno de los estados de EE.UU.

Andrew Brettler señala en el escrito presentado ante el juez que Virginia Giuffre no es ciudadana del estado de Colorado, como ella afirma en la denuncia original, ya que, actualmente, tiene fijada su residencia en Australia, donde ha vivido durante 17 de los últimos 19 años. Al parecer, cuando se presentó la denuncia, Virginia tenía un "permiso de conducir australiano" y "vivía en una residencia valorada en 1,9 millones de dólares australianos (algo más de 1,2 millones de euros) en Perth". Es en la capital australiana "donde ella y su marido han estado criando a sus tres hijos", reza el documento judicial. En el escrito, el abogado defensor del Príncipe argumenta que "en realidad, los lazos de Giuffre con Colorado son muy limitados", y afirma que la supuesta víctima del príncipe Andrés no ha vivido en ese estado desde 2019, dos años antes de presentar su denuncia. Un hecho que, de probarse, invalidaría el juicio ya que las normas de la corte federal no permiten que las dos partes del caso sean ciudadanos extranjeros.

Los documentos apuntan a que Virginia "se registró recientemente para votar en Colorado utilizando la dirección postal de su madre y su padrastro allí", lo que calificaron como una acción "sospechosa" y "calculada". Por estas razones los abogados del príncipe Andrés consideran que "los alegatos inconsistentes de las diversas demandas de la Sra. Giuffre y otras pruebas documentales" indican que "ella no es ciudadana de Colorado". Agregan además que "el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia de esta disputa y debe desestimar la acción como cuestión de derecho".

Esta no es la primera vez que los abogados del duque de York intentan que se desestime el caso. El pasado mes octubre ya lo solicitaron alegando que la denuncia violaba los términos de un acuerdo privado al que la denunciante había llegado previamente en el que exculparía al acusado. El equipo legal del duque de York, dirigido Andrew Brettler, con sede en Los Ángeles, ha solicitado al juez que supervisa el caso, Lewis Kaplan, que detenga el procedimiento mientras se investiga el estado de residencia de Virginia Giuffre. El pasado mes de noviembre, el magistrado programó la audiencia del caso para el próximo 4 de enero. Ese será el momento decisivo en el que Andrés de York tiene depositadas todas sus esperanzas ya que el juez podría desestimar la denuncia y no tener que llegar a juicio.

Los antecedentes del caso

El pasado mes de septiembre el príncipe Andrés recibía la denuncia de Virginia Giuffre, quien le acusaba de abusar de ella en la casa de la socialité Ghislaine Maxwell en Londres y en las propiedades de Jeffrey Epstein en Nueva York y en Little St James, su isla privada del Caribe. Indicaba que, aunque tenía 17 años cuando se produjeron los hechos, seguían causándole "una gran angustia, daño emocional y psicológico" y reclamaba daños que podrían ascender a millones de euros en caso de que la Justicia le diera la razón.

Sin embargo, el equipo legal del Príncipe siempre ha sostenido que "pudo ser víctima de Epstein" pero que su defendido "nunca abusó o agredió sexualmente" de ella y solicitaban que "el tribunal realice un argumento oral sobre su solicitud". Además, según recogía Page Six, la acusaban de haber trabajado para Jeffrey Epstein consiguiéndole mujeres y no de ser una de las "esclavas sexuales" de la red de tráfico creada por el multimillonario neoyorquino que se quitó la vida en prisión el 10 de agosto de 2019.

El pasado mes de octubre, el príncipe Andrés conseguía un respiro judicial ya que Scotland Yard decidía no investigarle más en relación a su implicación en el caso Epstein. Una decisión que se tomó después de que la Policía de Londres hubiera revisado varios documentos a petición de Virginia Giuffre y no encontrara indicios para continuar con la investigación. Andrés de York siempre ha negado rotundamente las acusaciones y su equipo legal, que amplió recientemente, ha trabajado sin descanso para que la causa se desestime también otro lado del océano, un hecho que podría tener lugar muy pronto.

