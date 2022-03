El mensaje personal de Kate Middleton tras el asesinato de una joven en Londres

Reino Unido está conmocionado por el asesinato de Sabina Nessa cuyo cadáver fue encontrado el pasado sábado en Kidbrooke, al sureste de Londres, tras estar casi 24 horas desaparecida. La profesora, de 28 años, salió de su casa para ir al encuentro de una amiga en un pub cercano y la policía cree que fue atacada cuando andaba por un parque. A las numerosas muestras de cariño a la familia por esta terrible pérdida se ha sumado la de Kate Middleton, que ha compartido un mensaje en el perfil oficial de los duques de Cambridge firmado con su inicial, gesto que suele hacer tanto ella como su marido cuando quieren dar a conocer que son ellos los que escriben.

"Me entristece la pérdida de otra joven inocente en nuestras calles. Mis pensamientos están con la familia y los amigos de Sabina y con todos aquellos que se han visto afectados por ese trágico evento", se lee en el texto de la duquesa de Cambridge. Por el momento, los dos sospechosos arrestados por el crimen han sido puestos en libertad a la espera de próximas investigaciones. La familia de la joven asesinada ha emitido un comunicado leído por la hermana de Sabina, Jebina, en el que aseguran no poder describir los sentimientos que tienen en este momento. "Insto a todos a caminar por calles concurridas cuando caminen a casa desde el trabajo, la escuela o la casa de un amigo. Por favor, manteos a salvo", ha añadido Jebina durante una concentración por la memoria de la profesora.

No es la primera vez que la duquesa de Cambridge muestra su pesar por el cruel asesinato de una joven. En marzo de este año, acudió sin previo aviso al monumento en memoria de Sarah Everad, de 33 años, que fue secuestrada y asesinada cuando volví a su casa de noche en la capital británica presuntamente por un policía. La madre del príncipe George depositó un ramo de narcisos recogidos del jardín del Palacio de Kensington, donde vive, para presentar así sus respetos a la fallecida y su familia. El ataque a Sarah hizo recordar a Kate Middleton lo que sentía cuando caminaba sola por la noche en Londres antes de casarse, según aseguró una fuente de palacio a Hello!. Un sentimiento que tristemente sienten muchas mujeres por todo el planeta.

Pero la esposa del príncipe Guillermo no se limitó solo a llevar flores en honor a Sarah. Días después se conoció que había escrito una carta a la familia de esta profesional del marketing. "La carta de Kate fue profundamente personal y sincera, expresó su absoluta tristeza por lo que están pasando la familia y los seres queridos de Sarah. Dijo que sabe que no hay palabras que puedan cambiar lo que pasó, pero que quería hacerles saber que ellos y Sarah están en sus pensamientos", relató una fuente cercana a la familia a The Mirror.

La Policía Metropolitana ha recalcado tras el último asesinato que las calles de la capital británica son seguras para las mujeres. "Me gustaría tranquilizar a la población a este respecto y asegurarme de que la gente sea libre de caminar sin miedo y mis oficiales se asegurarán de que así sea", ha declarado el detective superintendente Trevor Lawry.

