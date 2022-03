Flora Ogilvy, sobrina de Isabel II, celebra una nueva 'boda' con Timothy Vesterberg

Tras un verano complicado y marcado por las polémicas, el nuevo curso comienza con una feliz noticia para la Familia Real británica, concretamente para Flora Alexandra Ogilvy. La nieta de la princesa Alexandra, quien es prima de Isabel II, ha vivido otro emocionante día en su historia de amor con Timothy Vesterberg. A punto de celebrar su primer aniversario de boda, la fundadora de la plataforma de arte digital Arteviste y el financiero y antiguo jugador profesional de hockey sobre hielo en Suecia han celebrado este viernes 10 de septiembre una ceremonia de bendición de boda en la capilla de St James en la que han estado acompañados por personas de su círculo íntimo. Entre los asistentes a este servicio religioso se encuentran, además de la orgullosa abuela de la novia, allegados como los condes de Wessex, Lady Gabriella Windsor y Lady Amelia Windsor, entre otros,

VER GALERÍA

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

Para este importante día que ha tenido como escenario el centro de la ciudad del Támesis, la tataranieta del rey Jorge V y la reina María ha lucido un impresionante vestido nupcial de color blanco con escote corazón y manga larga firmado por Phillipa Lepley, una destacada diseñadora de alta costura en Reino Unido en la que han confiado otros rostros conocidos como Geri Halliwell o Jacqui Ainsley, mujer de Guy Ritchie. Ha completado el look con un velo con bordados que llevaba sujeto a la tiara Ogilvy. Se trata de una impresionante joya familiar y convertible que tiene perlas y diamantes. Esta pieza, al igual que los pendientes, pertenece a su abuela, quien la llevó el día anterior a su enlace con Angus Ogilv. Además, en su ramo, creado por Izabela Davi, también ha predominado el blanco El novio ha apostado por un tradicional chaqué compuesto por pantalón de rayas, chaleco crema y corbata celeste.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Esta nueva demostración de amor llega prácticamente meses después de que la pareja pronunciara el "sí, quiero" el 26 de septiembre en la Capilla Real del Palacio de St. James, el mismo lugar que eligieron tanto la reina Victoria como Beatriz de York para su enlace, aunque esta última finalmente cambió por la crisis sanitaria y tuvo lugar en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, en Windsor, en julio. Un año antes, en noviembre de 2019, Flora y Timothy se comprometieron tal y como ella misma anunció ilusionada. ""¡Estamos comprometidos! Timothy me pidió que me casara con él y estamos muy felices", indicaba en The Times la aristócrata, a la que es habitual ver con los Windsor en fechas señaladas como el desfile Trooping the Colour, las cenas de Navidad en el Palacio de Buckingham o los enlaces de la realeza británica.

VER GALERÍA

Su vinculación con la Familia Real británica

Flora Alexandra Olgilvy es sobrina nieta de Edward, el actual duque de Kent, y el Príncipe Michael de Kent. Además, es la hija mayor de James Ogilvy y Julia Caroline Rawlinson. Su padre era uno de los niños que acudía a la escuela de palacio, junto a sus primos segundos Eduardo de Wessex, hijo pequeño de la reina Isabel, y Sarah Chatto, hija pequeña de la princesa Margarita. Volvió a coincidir en el colegio con Eduardo de Wessex hasta que finalmente sus caminos se separaron cuando comenzó sus estudios universitarios en Eton, donde se graduó en Artes. Pasión que también ha heredado su hija, que se dedica a hacer del arte contemporáneo un mercado más accesible.

Haz click para ver todas las bodas de la familia Windsor. Enlaces polémicos como el de Eduardo VIII y Wallis Simpson, otros que harían historia por terminar por primera vez en divorcio y grandes bodas reales que concentraron la atención del mundo, como la de Isabel II con el entonces príncipe Felipe, ahora duque de Edimburgo, la del príncipe Carlos y Diana de Gales o su hijo Guillermo de Inglaterra con Kate Middleton. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!