El difícil verano de Isabel II: las claves de su retiro en Balmoral marcado por las ausencias y las polémicas

No es un verano fácil para Isabell II. Es el primero que pasa sin su marido, el duque de Edimburgo, fallecido el pasado 9 de abril, y lo ha hecho donde siempre ha descansado con su familia: en el castillo escocés de Balmoral. Esta residencia de Isabel II siempre ha sido un punto de encuentro fundamental en la historia de los Windsor, el lugar donde nació la reina Victoria Eugenia y escenario de las famosas barbacoas del príncipe Felipe. La vinculación de la soberana británica con este castillo es más fuerte que los recuerdos amargos y, un año más, se ha refugiado allí esperando desconectar de un más que complicado año. Pero la calma nunca llegó del todo.

El año pasado la pandemia frustró los planes de los duques de Sussex de pasar unos día en Balmoral con Archie. Este año, con una recién nacida Lilibet Diana, no se les esperaba, pero sus nombres tampoco dejaron de copar titulares en estos meses estivales. La brecha provocada por su salida de la casa real no ha hecho más que agrandarse desde entonces y en nada ayudó la incendiaria entrevista que concedieron a Oprah Winfrey, en la que deslizaron hasta acusaciones de racismo por parte de un miembro de la familia real. El verano no supuso ninguna tregua, ya que el último dardo parece ir directo a Isabel II, a quien siempre mantuvieron al margen de cualquier crítica. En un nuevo epílogo de su biografía Finding Freedom, los biógrafos, Omid Scobie y Carolyn Durand, recogen que Harry y Meghan no creen que la monarca haya asumido "plena responsabilidad" en los problemas que plantearon. La biografía, que fue publicada por primera vez en agosto de 2020, volverá a lanzarse el próximo 31 de agosto en una versión actualizada que contará con el epílogo nuevo en el que aparecerán estas nuevas informaciones.

No ha habido una respuesta oficial, pero según han contado fuentes del entorno de Buckingham a varios medios británicos, su paciencia podría haberse agotado y "exasperada" por la situación, habría comunicado a funcionarios de palacio que contraten abogados expertos en difamación después de los "repetidos ataques" del príncipe Harry y Meghan Markle contra la Familia Real británica. "Hay un límite. Están en busca de abogados. Harry y Meghan serán conscientes y sabrán que no se tolerarán los ataques repetidos'', aseguran las mismas fuentes. Uno de los primeros obstáculo al que cualquier equipo legal podría enfrentarse es el próximo lanzamiento de las reveladoras memorias del príncipe Harry.

Quien sí está con Isabel II en Balmoral es el príncipe Andrés con su exmujer, Sarah Ferguson, y su hija Eugenia de York con su familia. Una visita que también ha venido acompañada de polémica. El duque de York ha sido protagonista de un escándalo de tal calibre que le llevó a dar un paso atrás en sus obligaciones reales hace casi dos años. Hablamos de su amistad con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por tráfico de menores, y el caso aún colea ya que hace apenas unas semanas, una de las víctimas interpuso una demanda contra él por abuso sexual ante un tribunal federal de Nueva York. Tras el revuelo, el príncipe se refugió en Balmoral, donde pronto se reunió buena parte de su familia en un movimiento en el que muchos han visto un gabinete de crisis más que una escapada de verano.

Entre tanto, el verano continúa y aún podríamos ver a más miembros de la familia desfilando por Balmoral y amenizando, a pesar de todo, el verano a la Reina. A finales de este mes podrían llegar los duques de Cambridge con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, ya que son unos habituales en este tradicional retiro escocés. "Están empezando a construir sus propios recuerdos felices aquí también", explicaba Guillermo de Inglaterra, que también vivió uno de los momentos más duros de su vida en esa residencia de verano ya que se encontraba allí con su familia cuando supo que su madre, Diana de Gales, había fallecido. El castillo alberga algunos de los recuerdos más dolorosos para los Windsor, pero en sus paredes llenas de historia y en su idílico entorno eternamente otoñal también encuentran consuelo. Quizás por eso, en este verano tan complicado, Isabel II, probablemente, a lo último que renunciaría sería a Balmoral.

