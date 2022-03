Sarah Ferguson defiende a capa y espada a su yerno Jack Brooksbank tras sus polémicas fotos en un yate

Sarah Ferguson no tiene la más mínima duda o sospecha sobre el comportamiento de su yerno, Jack Brooksbank, tras la polémica suscitada estos días en torno a la figura del marido de la princesa Eugenia. El motivo, unas fotografías tomadas en Capri (Italia) donde el empresario británico disfruta de una distendida jornada en alta mar a bordo de un yate en compañía de tres modelos. Preguntada por este tema que ha levantado gran polvareda en Reino Unido, la duquesa de York se ha mostrado tajante: "Jack es un hombre íntegro", aseveraba este lunes durante una entrevista en el programa The One Show de la BBC, donde acudía a promocionar el lanzamiento su primera novela. La exmujer del príncipe Andrés no solo confía plenamente en su yerno, sino que se ha deshecho en halagos hacia él: "Es un gran padre y un esposo fabuloso", remarcaba.

Le ha defendido por tanto a capa y espada, al tiempo que confesaba la especial predilección que siente por Jack: "Es uno de mis favoritos... de hecho, le llamo James Bond", revelaba con humor sobre el cariñoso apodo que utiliza al compararle con el célebre agente 007. Por último, sobre las informaciones que esas controvertidas imágenes han generado en la prensa de su país, Sarah Ferguson considera que se trata de una "historia completamente prefabricada" y artificial, ya que el marido de la princesa Eugenia "trabaja como embajador de Casamigos y estaba haciendo su trabajo, así que creo que es muy importante que aclaremos eso", zanjaba. Efectivamente, Jack Brooksbank es el director comercial de la marca de bebida creada por George Clooney y Rande Gerber, una firma que este fin de semana patrocinó la gala de verano de Unicef que se celebró en la isla italiana.

Dicho evento fue el motivo por el que el yerno de Sarah Ferguson se encontraba allí en ese barco, al igual que otros miembros que forman parte de la citada empresa. Por su parte, la duquesa de York le ha quitado hierro al asunto y ha hablado de lo inmensamente feliz que está su hija Eugenia tras haber formado ya familia con su esposo: "Estoy muy orgullosa de ella y es una gran madre", se congratulaba la duquesa de York, convertida desde el pasado febrero en flamante abuela del pequeño August Philip Hawke Brooksbank. "Y luego está Beatrice, a punto de tener a su primer bebé", recordaba Sarah sobre su hija mayor, de quien se espera dé a luz en otoño al hijo fruto de su relación con el promotor inmobiliario, Edoardo Mapelli Mozzi y con el que recientemente (el pasado 17 de julio) cumplían un año de casados.

