El romántico mensaje de Edoardo Mapelli a Beatriz de York en su primer aniversario de casados

Una serie de contratiempos obligaron a Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi a modificar y posponer su enlace en diferentes ocasiones, pero ni la crisis sanitaria ni las restricciones impidieron a la pareja darse el "sí, quiero" y tener su boda soñada. Su deseo de comenzar a escribir un capítulo como marido y mujer se hizo realidad hace justo doce meses, el 17 de julio de 2020. Este sábado, por tanto, celebran su primer aniversario de boda, una fecha muy importante en la que el empresario de origen italiano ha querido tener un bonito detalle con su esposa. "No puedo creer que haya pasado un año. Cada segundo de cada día desde entonces ha estado lleno de alegría, felicidad, risas y amor. Eres la persona más amable, más hermosa y más bella del mundo. Gracias, cariño, por cada segundo", le ha dicho a la hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson junto a una imagen tomada durante un paseo en plena naturaleza.

La pareja recibió el mejor regalo de aniversario por adelantado: el embarazo de la Princesa. En otoño, Beatriz y Edoardo darán la bienvenida a su primer hijo en común, que será el 12º bisnieto de Isabel II y el segundo que nace tras el fallecimiento del duque de Edimburgo el pasado mes de abril. Este nuevo bebé de los Windsor tendrá un hermano mayor puesto que el aristócrata es padre de un niño de cinco años llamado Christopher Woolf (conocido cariñosamente como Wolfie), de su relación anterior con la arquitecta estadounidense Dara Huang. También podrá compartir juegos con todos sus primos, especialmente con August Philipe Hawke, el primogénito de Eugenia de York y Jack Brooksbank.

Lejos de los enlaces multutidinarios que han protagonizado los miembros de la Familia Real británica, el de Beatriz de York y Edoardo, que ostenta el título de Conde, fue discreto, íntimo y muy reducido. En principio iba a hacerse la ceremonia religiosa en la Capilla Real del palacio de St. James y una recepción posterior en los jardines del Palacio de Buckingham, pero los planes cambiaron. La pareja se dio el "sí, quiero" en una ceremonia religiosa celebrada en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor, donde la novia y su hermana crecieron. Junto a los contrayente únicamente la Reina, el duque de Edimburgo y la familia más cercana.

La prima de los príncipes Guillermo y Harry sorprendió no solo casándose en plena pandemia, sino eligiendo para este día un vestido lleno de historia y significado. Beatriz de York se decantó por un diseño de Norman Hartnell estaba en el armario de su abuela desde hacía décadas. Esta pieza vintage de la Reina de Inglaterra está confeccionada en seda de tafetán en tono marfil y se le incorporaron mangas de organza para el enlace además de adaptarle un corpiño geométrico con brillantes engarzados. La prenda tiene, además, mucha historia. No en vano, Isabel II lo llevó en los años 60 a varias citas como un viaje de Estado a Italia, el estreno de la oscarizada película Lawrence de Arabia o la solemne Apertura del Parlamento de 1966.

Su historia de amor

Beatriz y Edoardo se conocían desde hacía años, pero fue el 12 de octubre de 2018, en la boda de la hermana de ella, cuando se reencontraron para ya no separarse más. Durante la primera etapa, su relación estuvo en el punto de mira ya que The Mail on Sunday sostenía que el empresario aún vivía con la madre de su niño, con la que llegó a estar prometido. Ellos, sin embargo, apostaron por seguir adelante con su romance sin tener en cuenta las críticas y poco a poco fueron afianzando su relación y acudiendo a más actos juntos. Cuando aún no habían cumplido su primer aniversario, se comprometieron y lo comunicaron con estas palabras: “Estamos muy contentos de poder compartir las noticias de nuestro reciente compromiso. Los dos estamos muy emocionados de embarcarnos juntos en esta aventura y ansiosos por casarnos. Compartimos muchos intereses y valores y sabemos que esto nos ayudará en los próximos años para tener una vida llena de amor y felicidad ”.

