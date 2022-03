TRAS SUS IMPACTANTES DECLARACIONES EN LA TELEVISIÓN AMERICANA Meghan Markle podría regresar a Reino Unido mucho antes de lo esperado La duquesa de Sussex no se reúne con la Familia Real británica desde marzo de 2020

Desde que en marzo del pasado año los duques de Sussex se instalaron en Estados Unidos para comenzar una nueva etapa ya sin ser miembros senior de la Familia Real británica, Meghan Markle no ha vuelto al Reino Unido. A pesar de que su día a día se desarrolla ahora lejos del foco mediático en California, la mujer del príncipe Harry podría regresar a Londres antes de lo previsto. Según recoge Daily Mail, cabe la posibilidad de que el próximo mes de septiembre viaje con su marido a la ciudad del Támesis para acompañarle en un nuevo homenaje a su madre. Como la inauguración de la estatua de Diana de Gales en los jardines de Kensington tuvo que ser más reducida de lo esperado por la crisis sanitaria (solo una docena de personas acompañaron a los dos hijos de la Princesa), no se descarta hacer un segundo acto más grande al que puedan asistir también todos esos familiares que no estuvieron en el primero y los donantes que han hecho realidad este recuerdo.

VER GALERÍA

Si finalmente los planes siguen adelante y hay un segundo homenaje a Diana de Gales, que este mes de julio hubiese cumplido 60 años, este podría ser el escenario del reencuentro entre Meghan Markle y parte de los miembros de la Corona. Cabe recordar que la última vez que compartió acto con la Familia Real británica fue durante la celebración de Día de la Commonwealth en 2020, en la abadía de Westminster, cuando los duques de Sussex se despidieron oficialmente de su papel como royals. Desde entonces la situación ha cambiado mucho ya que la nuera del príncipe Carlos ha hablado en la televisión americana de su experiencia dentro de la Institución, de cómo era la relación con los Windsor y también de los gestos y comentarios que más le dolieron de los allegados de su marido.

En el caso de que Meghan y Harry regresen juntos a la ciudad en la que se dieron el "sí, quiero" y en la que ha desarrollado buena parte de su historia de amor, podrían también acompañarles sus dos hijos, los pequeños Archie Harrison y Lilibet Diana. A la niña, que este domingo 4 de julio celebra su primer cumplemés, aún no la han podido conocer personalmente los miembros de la Familia Real británica, aunque por ejemplo su bisabuela, la Reina, sí la ha visto gracias a una videollamada que hicieron nada más ser dados de alta del hospital. Además, tanto Isabel II como su abuelo y sus tíos se mostraron muy contentos con este nacimiento, al que reaccionaron con cariñosos mensajes a los duques de Sussex.

Las últimas visitas del príncipe Harry a su país

Mientras que la duquesa de Sussex, que acaba de publicar un libro infantil llamado The Bench, lleva casi un año y medio sin ver a la Familia Real, el príncipe Harry sí se ha reunido con ellos. En abril, cuando Meghan estaba en la recta final de su embarazo, el sexto en la línea de sucesión al trono británico viajó a Londres para estar presente en el funeral del duque de Edimburgo. En la despedida a su abuelo coincidió con todos los Windsor y esta misma semana volvía a ver a su hermano para descubrir la estatua en honor de Diana de Gales. Su estancia, sin embargo, ha sido muy breve ya que primero tuvo que cumplir una cuarentena de cinco días en Frogmore Cottage y horas después del homenaje cogió un avión de vuelta a Montecito, donde ahora está su vida.

Las bromas de Harry frente a la formalidad de Guillermo: analizamos los gestos del encuentro más esperado en el homenaje a Diana de Gales