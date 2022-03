Ya hay fecha para la reaparición de Meghan Markle tras ser mamá por segunda vez

El pasado 4 de junio la alegría de los duques de Sussex se hacía completa con la llegada al mundo de su niña, para la que han elegido un nombre compuesto lleno de historia y significado: Lilibet Diana. Tras el comunicado oficial en el que compartían esta buena noticia, el matrimonio no ha mostrado ninguna imagen de la pequeña, manteniendo así la privacidad que tanto anhelaban cuando eran miembros senior de la Familia Real británica. Desde el nacimiento de su hija tan solo hemos visto al príncipe Harry hacer una breve aparición en vídeo para anunciar la próxima edición de los Juegos Invictus 2023, pero ahora le toca el turno a Meghan. Este domingo, justo dos semanas después de convertirse en mamá por segunda vez, la nuera de Carlos de Inglaterra va a conceder su primera entrevista.

La duquesa de Sussex va a participar en el NPR Weekend Show, un programa de podcast que se emite en una fecha muy significativa puesto que este domingo se celebra el Día del padre en Estados Unidos. Además, solo un día después es el 39 cumpleaños de su cuñado, el príncipe Guillermo, quien ocupa la segunda posición en la línea de sucesión al trono británico. Tal y como ha avanzado Omid Scobie, esta primera charla tras la llegada de Lili, como se refieren a ella cariñosamente, girará en torno al libro que acaba de publicar la duquesa de Sussex, que está teniendo una buena acogida entre el público. "Después de que su primer libro para niños se convirtiera en un bestseller del New York Times, la duquesa Meghan dará su única entrevista sobre The Bench a Samantha Balaban en el famoso programa de NPR Weekend", indica el periodista, que es coautor de Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family, biografía de los Sussex.

En las últimas semanas, Meghan Markle y el príncipe Harry no dejan de encadenar buenas noticias. Solo tres días después de ver por primera vez la carita de su niña, de la que dijeron que "es más de lo que podríamos imaginar", la que fuera protagonista de Suits debutaba en la literatura infantil con The Bench, un cuento en el que narra el vínculo paterno-filial desde los ojos de una madre. Para escribirlo se ha basado en su propia experiencia y a lo largo de las páginas encontramos acuarelas pintadas por Christian Robinson que parecen reflejar su rutina familiar en California. No en vano, vemos dibujados varias veces a un padre y un hijo pelirrojos, idénticos al pequeño Archie y Harry. También hace un guiño a Lilibet Diana puesto que aparece una mujer morena con un bebé en brazos.

El próximo encuentro con los Windsor

A pesar de que son miles los kilómetros que los separan, los duques de Sussex ya habrían presentado a su niña a Isabel II. Tal y como recogía People, nada más abandonar el Santa Barbara Cottage Hospital y llegar a su casa de Montecito, el matrimonio hizo una videollamada a la Reina para que pudiera ver por primera vez a su 11ª bisnieta, que pronto dejará de ser la pequeña de la familia puesto que Beatriz de York y Edoardo Mapelli están esperando su primer bebé. Sin embargo, parece que aún habrá que esperar para que la soberana conozca en persona a Lili puesto que en el próximo viaje que el príncipe Harry haga a Reino Unido no le acompañará su mujer y se espera, por tanto, que tampoco sus hijos. El duque de Sussex, que se reunió con su familia tras el Megxit para acudir a funeral del duque de Edimburgo, estará en Londres el 1 de julio para inaugurar junto a su hermano en los jardines Kensington Palace una estatua dedicada a su madre, Diana de Gales, quien en esa fecha hubiese cumplido 60 años.

